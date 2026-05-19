Рейтинг Путина резко изменился в России: что теперь произошло с показателями

После нескольких месяцев падения, рейтинг российского диктатора Владимира Путина неожиданно начал расти. Однако в Службе внешней разведки считают, что причина не в реальном росте популярности, а в изменении методики социологических опросов в России.

Российский диктатор Владимир Путин.

По данным украинской разведки, прокремлевский центр "ВЦИОМ" отказался от телефонных опросов и перешел на комбинированный формат. Теперь часть респондентов опрашивают по телефону, а часть во время поквартирных обходов.

В СВР отмечают, что изменения произошли именно тогда, когда поддержка Путина достигла самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины. С конца декабря по апрель показатель одобрения упал более чем на 12%, а в середине апреля составил 65,6%. В разведке также связывают падение рейтинга с реакцией россиян на парад 9 мая, который проходил при беспрецедентных мерах безопасности и на фоне опасений возможных атак.

После этого "ВЦИОМ" временно прекратил публикацию еженедельного рейтинга Путина, объяснив это майскими праздниками. В то же время в разведке отмечают, что сами опросы продолжали проводить, изменился только способ подачи результатов.

После перехода на новую методику рейтинг Путина начал расти. За неделю 4-10 мая "одобрение" к Путину выросло до 66,8%, а "доверие" с 71% до 72,1%. В СВР объясняют это психологическим фактором, ведь во время личных визитов социологов респонденты чаще демонстрируют лояльность из-за страха говорить откровенно.

"Российские рейтинги все больше измеряют не популярность Путина, а уровень страха в обществе", – указывают в украинской разведке.

Дополнительным сигналом для Кремля стали и результаты независимых опросов. По данным "Левада-центра", 43% россиян продолжают внимательно следить за войной. Это самый низкий показатель с 2022 года. В то же время, 62% граждан поддерживают мирные переговоры, а продолжение войны одобряют только 27%.

