Рейтинг Путіна різко змінився в Росії: що тепер сталося з показниками

Після кількох місяців падіння рейтинг російського диктатора Володимира Путіна несподівано почав зростати. Однак у Службі зовнішньої розвідки України вважають, що причина не в реальному зростанні популярності, а у зміні методики соціологічних опитувань у Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними української розвідки, прокремлівський центр "ВЦИОМ" відмовився від виключно телефонних опитувань і перейшов на комбінований формат. Тепер частину респондентів опитують телефоном, а частину під час поквартирних обходів.

У СЗР зазначають, що зміни відбулися саме тоді, коли підтримка Путіна досягла найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. З кінця грудня до квітня показник схвалення впав більш ніж на 12%, а у середині квітня становив 65,6%. У розвідці також пов’язують падіння рейтингу з реакцією росіян на парад 9 травня, який відбувався за безпрецедентних заходів безпеки та на тлі побоювань можливих атак.

Після цього "ВЦИОМ" тимчасово припинив публікацію щотижневого рейтингу Путіна, пояснивши це травневими святами. Водночас у розвідці наголошують, що самі опитування продовжували проводити, змінився лише спосіб подачі результатів.

Уже після переходу на нову методику рейтинг Путіна почав зростати. За тиждень 4-10 травня "схвалення" до Путіна зросло до 66,8%, а "довіра" з 71% до 72,1%.У СЗР пояснюють це психологічним фактором, адже під час особистих візитів соціологів респонденти частіше демонструють лояльність через страх говорити відверто.

"Російські рейтинги дедалі більше вимірюють не популярність Путіна, а рівень страху в суспільстві", — вказують в українській розвідці.

Додатковим сигналом для Кремля стали й результати незалежних опитувань. Зокрема, за даними "Левада-центру", 43% росіян продовжують уважно стежити за війною. Це найнижчий показник з 2022 року. Водночас 62% громадян підтримують мирні переговори, а продовження війни схвалюють лише 27%.

