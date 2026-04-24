Подконтрольная российскому правительству социологическая служба ВЦИОМ обнародовала свежие данные относительно уровня популярности Владимира Путина. Несмотря на задержку в публикации, цифры подтвердили негативную тенденцию: показатели главы Кремля снижаются уже седьмую неделю.

Согласно результатам последнего мониторинга уровень одобрения работы президента РФ за неделю сократился еще на 1,1 процентного пункта и сейчас составляет 65,6%. Аналогичная ситуация наблюдается и с уровнем непосредственного доверия – этот показатель потерял еще 1 пункт, опустившись до отметки в 71%.

Эксперты отмечают, что зафиксированные данные являются самыми низкими с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Несмотря на попытки государственной пропаганды поддерживать образ "стабильной поддержки", даже официальные социологи вынуждены констатировать постепенное разочарование русского общества в действиях руководства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что решение Европейского Союза о выделении 90 миллиардов евро для Украины вызвало волну возмущения в Российской Федерации. Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, агрессор рассчитывал на блокирование средств, чтобы ослабить сопротивление нашего государства.

По словам чиновника, в настоящее время Кремль распространяет фейк о том, что Европа якобы финансирует "продолжение войны". Однако Коваленко отмечает, что это манипуляция, поскольку именно Россия является инициатором конфликта и не выражает реального желания его прекращать.

"Они ее начали, они продолжают, несмотря на мирные усилия США и стремление Украины к миру", — подчеркнул он.