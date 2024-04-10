Резала и колола: российская актриса, поддерживающая войну в Украине, изуродовала свое лицо (ФОТО)

Советская и российская артистка театра и кино Татьяна Васильева, выступающая за продолжение войны в Украине и как-то оговорившаяся, что сама поехала бы на линию фронта убивать украинцев, теперь изуродовала свое лицо.

Татьяна Васильева (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское издание Стархит , 77-летняя актриса перекроила свое лицо. "Все делала – лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю – филеры, нити, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (речь идет о возрасте), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе , детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет", — сказала по этому поводу Васильева.

При этом артистка, говоря о ситуации с войной в Украине, проявила себя как настоящего оккупанта. Она осуждает актеров с антивоенной позицией и уехавших деятелей культуры. Васильева заявила, что Чулпан Хаматова "поступила как свинья, наевшись желудя досыта". Галкина она называет "сволотой", а Пугачеву "очень глупым человеком".

Еще, как она утверждает, сама донесла на художественного руководителя Школы современной пьесы Иосифа Райхельгауза за его антивоенные высказывания.









Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица снова перекроила лицо . Российская знаменитость Маша Распутина, выразившая предложение расстреливать тех, кто против войны в Украине, приняла решение "подправить" свою внешность. Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал для российских СМИ, что молодой вид певицы – это не только образ жизни звезды, но и в проведении пластических операций. Как он сказал, Маша Распутина провела себе коррекцию лица, в частности комплексную, а не точечную.

Поэтому, по подсчетам Зимина, эта известная поклонница Путина потратила на операции почти 3 миллиона рублей, еще Распутина делает недешевые уходовые процедуры каждый месяц.