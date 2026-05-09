РФ готовила кровавую провокацию к 9 мая: кого по указанию Кремля должен был ликвидировать киллер

Служба безопасности Украины заявила о срыве резонансного покушения, которое российские спецслужбы планировали совершить в Одессе накануне 9 мая. По данным следствия, целью киллера был высокопоставленный чиновник Военно-морских сил ВСУ, а само нападение должно стать частью информационной кампании Кремля к так называемому "дню победы".

СБУ. Фото: из открытых источников

Контрразведка СБУ задержала подозреваемого 8 мая – буквально за несколько часов до возможной атаки. Операцию удалось провести благодаря сообщению неравнодушного гражданина, который обратил внимание на подозрительное поведение мужчины и сообщил об этом на "горячую линию" спецслужбы.

Следствие установило, что исполнителем покушения стал рецидивист из Донбасса, ранее судимый за умышленное убийство. По версии стражей порядка, российские кураторы завербовали его через Telegram-каналы, где тот искал быстрый заработок.

По прибытии в Одессу агент арендовал квартиру и начал слежку за украинским офицером. Он изучал маршруты передвижения военного, осматривал территорию у дома и готовил засаду. По плану, нападавший должен был расстрелять офицера из автомата АК-74 в момент, когда тот будет выезжать со двора на собственном автомобиле.

Оружие и боеприпасы киллер получил из тайника по координатам, переданным российским куратором. Для конспирации он использовал специальную сумку с двойным дном.

Во время обысков правоохранители изъяли автомат, снаряженные магазины и телефон с подтверждениями контактов с представителями российских спецслужб.

Задержанному уже объявили подозрение по статьям о государственной измене и покушении на теракт. В настоящее время он находится под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

