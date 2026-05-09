Росія РФ готувала криваву провокацію до 9 травня: кого по вказівці Кремля мав ліквідувати кілер
РФ готувала криваву провокацію до 9 травня: кого по вказівці Кремля мав ліквідувати кілер

Кілер із автоматом чатував біля будинку військового, а зброю ховав у сумці з подвійним дном - СБУ викрила агентурну операцію Кремля за крок до теракту

9 травня 2026, 11:35
Кравцев Сергей

Служба безпеки України заявила про зрив резонансного замаху, який російські спецслужби планували здійснити в Одесі напередодні 9 травня. За даними слідства, ціллю кілера був високопосадовець Військово-морських сил ЗСУ, а сам напад мав стати частиною інформаційної кампанії Кремля до так званого “дня перемоги”.

СБУ. Фото: з відкритих джерел

Контррозвідка СБУ затримала підозрюваного 8 травня – буквально за кілька годин до можливої атаки. Операцію вдалося провести завдяки повідомленню небайдужого громадянина, який звернув увагу на підозрілу поведінку чоловіка та повідомив про це на “гарячу лінію” спецслужби.

Слідство встановило, що виконавцем замаху став рецидивіст із Донеччини, раніше засуджений за умисне вбивство. За версією правоохоронців, російські куратори завербували його через Telegram-канали, де той шукав швидкий заробіток.

Після прибуття до Одеси агент орендував квартиру та почав стеження за українським офіцером. Він вивчав маршрути пересування військового, оглядав територію біля будинку та готував засідку. За планом, нападник мав розстріляти офіцера з автомата АК-74 у момент, коли той виїжджатиме з подвір’я власним автомобілем.

Зброю та боєприпаси кілер отримав зі схрону за координатами, переданими російським куратором. Для конспірації він використовував спеціальну сумку з подвійним дном.

Під час обшуків правоохоронці вилучили автомат, споряджені магазини та телефон із доказами контактів із представниками російських спецслужб.

Затриманому вже оголосили підозру за статтями про державну зраду та замах на теракт. Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські чиновники, які отримують можливість особисто зустрітися з Володимиром Путіним, зіткнулися з несподіваним посиленням заходів безпеки. Тепер перед аудієнцією у глави Кремля їм доводиться здавати співробітникам ФСБ не тільки мобільні телефони, а й навіть звичайний наручний годинник – включаючи механічні моделі. Про це повідомив опозиційний проект "Можемо пояснити" із посиланням на джерела, знайомі з новими правилами.




Джерело: https://t.me/SBUkr/17513
