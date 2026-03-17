Граждане России могут в ближайшее время получить возможность безвизовых поездок в еще одну африканскую страну. Речь идет о Мозамбике, который рассматривает полную отмену визовых требований для россиян. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

В посольстве РФ подтвердили, что идет процесс согласования между правительствами двух стран по взаимному упрощению правил въезда.

"Пока идет процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан", — отметили дипломаты.

Это не первая попытка Москвы усилить туристические и политические связи с африканским континентом. Ранее аналогичные инициативы обсуждались по Зимбабве, Замбию и Эсватину.

В то же время в Госдуме РФ признают: несмотря на активизацию контактов, Африка пока не стала популярным туристическим направлением для россиян. Интерес к региону растет, но массового потока путешественников пока нет.

По итогам 2025 года граждане РФ могут посещать около 120 стран без виз или по упрощенной процедуре их получения. Расширение этого списка, в частности, за счет африканских государств, рассматривается как часть новой географии международных связей России на фоне ограничений со стороны Запада.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать войну против Украины даже в случае признания Киевом потери оккупированных территорий. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.