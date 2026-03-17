73727

2312.59

44.08

50.58

РФ готується до безвізу: яка країна зніме всі обмеження для росіян
РФ готується до безвізу: яка країна зніме всі обмеження для росіян

Москва розширює географію поїздок для своїх громадян, але Африка досі не стала масовим напрямком

17 березня 2026, 12:40
Кравцев Сергей

Громадяни Росії можуть найближчим часом отримати можливість безвізових поїздок до ще однієї африканської країни. Йдеться про Мозамбік, який наразі розглядає повне скасування візових вимог для росіян. Про це повідомляє видання "Известия" з посиланням на дипломатичні джерела. 

РФ готується до безвізу: яка країна зніме всі обмеження для росіян

Росіяни. Фото: з відкритих джерел

У посольстві РФ підтвердили, що триває процес узгодження між урядами двох країн щодо взаємного спрощення правил в’їзду.

"Наразі триває процес узгодження угоди між урядом Російської Федерації та урядом Республіки Мозамбік про взаємне скасування візових вимог для громадян", — зазначили дипломати.

Це не перша спроба Москви посилити туристичні та політичні зв’язки з африканським континентом. Раніше аналогічні ініціативи обговорювалися із Зімбабве, Замбія та Есватіні.

Водночас у Держдумі РФ визнають: попри активізацію контактів, Африка поки не стала популярним туристичним напрямком для росіян. Інтерес до регіону зростає, але масового потоку мандрівників наразі немає.                                                             

За підсумками 2025 року, громадяни РФ можуть відвідувати близько 120 країн без віз або за спрощеною процедурою їх отримання. Розширення цього списку, зокрема за рахунок африканських держав, розглядається як частина нової географії міжнародних зв’язків Росії на тлі обмежень з боку Заходу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви продовжувати війну проти України навіть у разі визнання Києвом втрати окупованих територій. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.



