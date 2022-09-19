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РФ и Коморские острова договорились не размещать оружие в космосе

Коморские острова – архипелаг в Индийском океане, который находится между Мадагаскаром и Африкой

19 сентября 2022, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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19 сентября РФ и Коморские острова договорились о неразмещении оружия в космосе. Соответствующее заявление стороны подписали. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российское издание ТАСС .

РФ и Коморские острова договорились не размещать оружие в космосе

Оружие в космосе (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что с российской стороны документ подписал постпред РФ при ООН Василий Небензя, а со стороны Коморских островов – постпред при ООН Исимаил Шанфи.

Также российские СМИ пишут, что этот документ был подписан в рамках инициативы РФ по неразмещению оружия в космосе.

Известно, что Коморские острова – архипелаг в Индийском океане, который находится между Мадагаскаром и Африкой. Армия и другие силовые ведомства архипелага состоят из небольшой группы полиции в 500 человек, а также 500 членов сил обороны. На вооружении Коморских островов только 10 воздушных судов.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что в США рассказали, как готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия в Украине. В администрации Джо Байдена всерьез рассматривают возможность применения Россией ядерного оружия в Украине. Именно поэтому уже сейчас США вместе со своими союзниками прорабатывают варианты реагирования, если Путин решится на такой шаг. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк. По словам Бринк, ситуация, которая сегодня возникла вокруг Запорожской АЭС, чрезвычайно опасна. Именно поэтому Вашингтон выступает за то, чтобы российские военные покинули территорию АЭС. Вокруг ЗАЭС должна быть создана демилитаризованная зона, а следующим шагом должна стать передача АЭС под полный контроль Украины.



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Источник: https://tass.ru/kosmos/15800795
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Обсуждения

дедушка Крылов

19 сентября 2022, 22:37

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