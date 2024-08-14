Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что международное ведомство просило у Москвы доступ в Курскую область, чтобы проверить утверждения о нарушениях прав человека украинскими военными. Она подчеркнула, что собрать информацию о ситуации в российском регионе очень сложно без доступа к территориям.

Владимир Джабаров

Впрочем, в РФ эту идею посчитали "не слишком удачной". Как заявил сенатор Владимир Джабаров, в это регионе сейчас идут бои и никто не сможет обеспечить безопасность сотрудников миссии.

Более того, по мнению сенатора, подобные действия со стороны ООН могут стать не более чем попыткой оправдать действия Вооруженных сил Украины, атаковавших регион.

"Я думаю, что это не очень хорошая идея, потому что, во-первых, там идут бои, там идет зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может", — заявил он.

Еще одним "аргументом" в пользу отказа на запрос ООН Джабаров высказал предположение, что все это заранее подготовленная акция, которая проводится с целью "налить грязь" на российских военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский во время неформальных слушаний в ООН устроил истерику по поводу событий в Курской области. Он заявил, что Украина атакой на Курскую область продемонстрировала свое "истинное лицо", поэтому она не заслуживает ничего кроме поражения и капитуляции. При этом Полянский заявил, что те, кто надеялся, что эта "варварская атака" посеет раздор среди россиян и напугает их, совершает фатальную ошибку. Это преступление сплотило российское общество, заявил Полянский.





