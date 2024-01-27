РФ не хотела нападать на Украину: Путин выдал новое заявление о войне

"Фактическим хозяином" Украины после распада СССР были "националисты". В Кремле это хорошо понимали, но, тем не менее, РФ якобы не хотела нападать на Украину, но "геополитический противник" России совершил "переворот", в частности в 2014 году на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время встречи с курсантами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин выдал рассказ о том, что неопознанный "геополитический противник" России начал в Украине физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с россиянами.

"Все, что происходило, особенно на занятых территориях противником, это геноцид – иначе назвать нельзя. Это истребление людей. Россиян там объявили не титульной нацией. Закон приняли на наших исторических территориях", — возмутился диктатор.

Он добавил, так называемая "военная спецоперация" — это попытка прекратить войну, которую Украина сама начала в 2014 году.

Стоит отметить, что во время этой же встречи Владимир Путин рассказал, кого он видит в будущем в качестве элиты РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — широкомасштабное российское вторжение в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, идет уже больше 700 дней. Украинские воины и народ в целом демонстрируют чудеса мужества, но нам явно не хватает поддержки. Секретарь СНБО Алексей Данилов акцентирует, что именно нерешительность международных партнеров может помешать Украине одержать победу в войне с российским агрессором, поэтому призывает их проявить смелость. Какие выводы можно сделать на данном этапе? Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



