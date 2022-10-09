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РФ обвинила "украинские спецслужбы" во взрыве на Крымском мосту

В подготовке взрыва "украинским спецслужбам" якобы помогали граждане России и третьих государств

сегодня, 21:48
Автор:

Лиля Воробьева
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Следственный комитет РФ сообщил первые "результаты" расследования по взрыву на Крымском мосту. Глава ведомства Александр Бастрыкин доложил главе Кремля Владимиру Путину об организаторах взрыва. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Коммерсантъ .

РФ обвинила "украинские спецслужбы" во взрыве на Крымском мосту

Александр Бастрыкин доложил Путину (фото из открытых источников)

По информации следственного комитета РФ, взрыв на Крымском мосту готовили "украинские спецслужбы". Бастрыкин доложил Путину, что якобы "украинским спецслужбам" помогали граждане РФ и третьих стран.

Кроме этого, Бастрыкин сообщил Путину , что дело о взрыве на Крымском мосту открыли по статье "терроризм", ФСБ удалось установить подозреваемых в организации взрыва, установлены перевозчики, участвовавшие в организации движения автобуса. А еще — установили маршрут движения грузовика, в частности, он следовал через Болгарию, Грузию, Армению, северную Осетию, Краснодарский край.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин впервые отреагировал на взрыв на Крымском мосту. Глава Кремля заявил, что взрыв на Крымском мосту является "терактом", якобы направленным на разрушение российской инфраструктуры".

Также "Комментарии" писали о том, что Стрелков назвал "фейерверк" на Крымском мосту лучшим поздравлением Путина. Бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ и экс-"министр обороны" в так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков, "Стрелок") назвал взрыв на Крымском мосту отличным "поздравлением" с 70-летним юбилеем для президента РФ Владимира Путина. Террорист Гиркин в своем Telegram-канале решил подцепить российское военное командование, отметив, что украинцы решили по случаю большого праздника в Кремле устроить праздничный фейерверк, взорвав Крымский мост.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5606442
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