РФ обвиняет Украину в подготовке новых ударов: разведка России подозревает страну НАТО в помощи

Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР) выступила с очередной порцией обвинений в адрес Киева и его европейских партнеров. По утверждению российского ведомства, украинские власти стремятся любой ценой "демонстрировать Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб экономике России".

В РФ заявляют, что в этих целях "киевский режим для атак на РФ планирует запустить беспилотники с территории государств Прибалтики". Как утверждают в российской разведке, "киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции против России". Кроме того, в СВР РФ уверяют, что в балтийскую страну "уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ для атак на Россию с территории республики".

Российская сторона прибегла к прямым угрозам в адрес Риги, заявив, что "координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия". Также в Москве добавили, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если запуск аппаратов действительно произойдет с латвийской территории.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в российской столице в ночь на 19 мая раздались взрывы из-за атаки неизвестных беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии нескольких дронов, летевших в направлении города.

По его словам, силы ПВО Минобороны РФ последовательно "уничтожили" по меньшей мере четыре беспилотника. На местах падения обломков работали экстренные службы.