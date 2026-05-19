РФ звинувачує Україну у підготовці нових ударів: розвідка Росії підозрює країну НАТО у допомозі

Недилько Ксения
Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації (СВР РФ) виступила із черговою порцією звинувачень на адресу Києва та його європейських партнерів. За твердженням російського відомства, українська влада прагне за будь-яку ціну "демонструвати Європі збереження бойового потенціалу ЗСУ та їх здатності завдавати шкоди економіці Росії".
У РФ заявляють, що з цією метою "київський режим для атак на РФ планує запустити безпілотники з території держав Прибалтики". Як стверджують у російській розвідці, "київська влада переконала Ригу дати згоду на проведення операції проти Росії". Крім того, у СВР РФ запевняють, що до балтійської країни "вже направлені військовослужбовці сил безпілотних систем ЗСУ для атак на Росію з території республіки".
Російська сторона вдалася до прямих погроз на адресу Риги, заявивши, що "координати центрів прийняття рішень в Латвії відомі, а членство країни в НАТО не захистить пособників терористів від справедливого відплати". Також у Москві додали, що "сучасні засоби розвідки дозволяють надійно встановити координати точки старту БПЛА", якщо запуск апаратів дійсно відбудеться з латвійської території.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російській столиці у ніч проти 19 травня пролунали вибухи через атаку невідомих безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття кількох дронів, які летіли у напрямку міста.
За його словами, сили ППО Міноборони РФ послідовно “знищили” щонайменше чотири безпілотники. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.