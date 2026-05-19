Головна Новини Світ Росія РФ звинувачує Україну у підготовці нових ударів: розвідка Росії підозрює країну НАТО у допомозі
РФ звинувачує Україну у підготовці нових ударів: розвідка Росії підозрює країну НАТО у допомозі

«Членство в НАТО не захистить»: СВР Росії погрожує Латвії через нібито спільну з Києвом операцію з використанням БПЛА

19 травня 2026, 12:25
Автор:
Недилько Ксения

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації (СВР РФ) виступила із черговою порцією звинувачень на адресу Києва та його європейських партнерів. За твердженням російського відомства, українська влада прагне за будь-яку ціну "демонструвати Європі збереження бойового потенціалу ЗСУ та їх здатності завдавати шкоди економіці Росії".

Фото, створене штучним інтелектом

У РФ заявляють, що з цією метою "київський режим для атак на РФ планує запустити безпілотники з території держав Прибалтики". Як стверджують у російській розвідці, "київська влада переконала Ригу дати згоду на проведення операції проти Росії". Крім того, у СВР РФ запевняють, що до балтійської країни "вже направлені військовослужбовці сил безпілотних систем ЗСУ для атак на Росію з території республіки".

Російська сторона вдалася до прямих погроз на адресу Риги, заявивши, що "координати центрів прийняття рішень в Латвії відомі, а членство країни в НАТО не захистить пособників терористів від справедливого відплати". Також у Москві додали, що "сучасні засоби розвідки дозволяють надійно встановити координати точки старту БПЛА", якщо запуск апаратів дійсно відбудеться з латвійської території.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російській столиці у ніч проти 19 травня пролунали вибухи через атаку невідомих безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збиття кількох дронів, які летіли у напрямку міста.

За його словами, сили ППО Міноборони РФ послідовно “знищили” щонайменше чотири безпілотники. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.



