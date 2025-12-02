РФ организовала схему обхода санкций на нефть: какая страна пришла на помощь

Страна-агрессор развивает сеть международных партнерств, которые должны помочь ей избегать санкций и обеспечивать финансирование российского вторжения в Украину. Очередным элементом этой стратегии стала серия соглашений между РФ и Вьетнамом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР Минобороны отмечает, пакет подписанных документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро".

Вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр в Ненецком автономном округе РФ и продление сроков действующих лицензий до 2050 года.

Одновременно соглашениями предусмотрено право создавать дочерние предприятия в третьих странах, что дает возможность для экспорта российской нефти под видом вьетнамской и сокрытия реального происхождения энергоресурсов.

Особенно показательным является закрепление в российско-вьетнамском соглашении минимальной цены реализации нефти не ниже 75 долларов за баррель, что значительно выше ценового потолка в 47,6 долларов за баррель, который страны ЕС ввели в июле 2025 года.

Учитывая попытки путинского режима зафиксировать "гарантированную" цену на нефть в долгосрочной перспективе, вполне вероятно, что российские спецслужбы активизируют операции по вмешательству в международные энергетические цепи – в частности, будут осуществлять диверсии на объектах инфраструктуры иностранных государств.

