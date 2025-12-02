РФ організувала схему обходу санкцій на нафту: яка країна прийшла на допомогу

Країна-агресор розвиває мережу міжнародних партнерств, які мають допомогти їй уникати санкцій та забезпечувати фінансування російського вторгнення в Україну. Черговим елементом цієї стратегії стала серія угод між РФ та В'єтнамом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

ГУР Міноборони зазначає, пакет підписаних документів передбачає розширення спільного видобутку нафти і газу на російській території та в'єтнамському шельфі за участю компаній "Зарубіжнафта", "Петров'єтнам" та спільного підприємства "В'єтсовпетро".

В'єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі РФ та продовження термінів чинних ліцензій до 2050 року.

Одночасно угодами передбачено право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що дає можливість для експорту російської нафти під виглядом в'єтнамської та приховування реального походження енергоресурсів.

Особливо показовим є закріплення в російсько-в'єтнамській угоді мінімальної ціни реалізації нафти не нижче 75 доларів за барель, що значно вище за цінову стелю в 47,6 доларів за барель, яку країни ЄС запровадили в липні 2025 року.

Враховуючи спроби путінського режиму зафіксувати "гарантовану" ціну на нафту в довгостроковій перспективі, цілком імовірно, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги – зокрема здійснюватимуть диверсії на об'єктах інфраструктури іноземних держав.

