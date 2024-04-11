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РФ по пути к тому, чтобы командовать крупнейшей армией на континенте. Что должны понять в ЕС

Россия сейчас на пути к тому, чтобы получить самую большую армию на континенте. Численность ее армии с начала полномасштабного вторжения уже выросла на 15%. Если РФ уничтожит Украину, то ее соседям «придет капец», считает Кирилл Сазонов

сегодня, 12:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российская армия на 15% больше, чем на момент широкомасштабного вторжения в Украину в 2022-м. Об этом говорит Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

РФ по пути к тому, чтобы командовать крупнейшей армией на континенте. Что должны понять в ЕС

Армия РФ

В частности, он приводит понятные цифры. За последний год численность армии России увеличилась с 360 000 до 470 000, несмотря на потери.

Как им удалось? Простая схема. Благодаря повышению в РФ призывного возраста до 30 лет (ранее — 27). Это позволит Кремлю расширить количество призывников на 2 млн в ближайшее время. С 18 лет до 30 у них призыв. Или мобилизация – без лишних дискуссий по "беспределу" и защите прав уклонистов. Поставят в строй и марш-марш. Вот автомат, вот командир, враг там – вперед"
, – написал в Фейсбуке политолог, который сейчас служит на фронте Кирилл Сазонов.

По его словам, если Украина не соберется в единую силу, то ее уничтожат, отметил Сазонов. Также, по его словам, если не будет достаточно людей и оружия, страну опять же ожидает уничтожение.

"Эй, соседи. Россия по пути к тому, чтобы командовать крупнейшей армией на континенте. Если нас уничтожат – вам капец. Вы следующие, даже не сомневайтесь. Именно с этой стороны нужно сейчас смотреть на происходящее. Нам и соседям. Выбираем между "нам не нравится" и "нам п....ць"
, – подчеркнул Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным британской разведки Россия планирует мобилизовать на фронт больше военных, чем было известно ранее. В частности, сейчас речь идет о мобилизации 400 тысяч военных. Разведчики говорят, что РФ решила забрать на фронт больше людей из-за значительных потерь.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid035ioGLDd1V1RsBDeTrUmdPYykJdAjXAJwRPkWETRmC7Gee7qxcmqkhGAJzgNGJj2Kl
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