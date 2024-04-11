РФ по пути к тому, чтобы командовать крупнейшей армией на континенте. Что должны понять в ЕС

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Ткачик Олеся
Российская армия на 15% больше, чем на момент широкомасштабного вторжения в Украину в 2022-м. Об этом говорит Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Армия РФ
В частности, он приводит понятные цифры. За последний год численность армии России увеличилась с 360 000 до 470 000, несмотря на потери.
По его словам, если Украина не соберется в единую силу, то ее уничтожат, отметил Сазонов. Также, по его словам, если не будет достаточно людей и оружия, страну опять же ожидает уничтожение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным британской разведки Россия планирует мобилизовать на фронт больше военных, чем было известно ранее. В частности, сейчас речь идет о мобилизации 400 тысяч военных. Разведчики говорят, что РФ решила забрать на фронт больше людей из-за значительных потерь.
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