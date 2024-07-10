РФ пошла на циничный шаг после заседания Совбеза ООН и повергла в шок

После заседания Совбеза ООН, на котором обсуждали российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет", террористическая РФ организовала так называемый ланч по случаю своего президентства в Совбезе.

Меню ланча в ООН

При этом, как оказалось, основанным блюдом в меню указана котлета по-киевски с картофельным пюре.

"Моральная деградация российской дипломатии очевидна", – сказал в комментарии Укринформу постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания Совбеза.

При этом он добавил, что для многих дипломатов общение с постпредом РФ Василием Небензеем становится все более невыносимым.

"На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят шефа Небензи Лаврова, поэтому уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет, — сказал Кислица. – Хорошо, что ему хоть не позволяют свободно передвигаться дальше радиуса, установленного властями США".

При этом собственно на заседании Совбеза Сергей Кислица подчеркнул, что ланч, который организовала Россия, оплачен кровавыми деньгами.

"Не могу понять, как можно пожимать руку Небензе и принимать приглашение на ланч с ним, оплаченный кровавыми деньгами", – сказал он.

Прокомментировала цинизм России и ее главным блюдом на ланче и нардеп Ирина Геращенко.

"Русская мразота, почему-то считающаяся дипломатами, после слушаний по теракту на "Охматдет", организовала прием, где предлагала гостям "котлету по-киевски". Хорошо, что не из человеческого мяса, из них стало бы… Один вопрос, кому в горло могла лезть и котлета и другая еда на приеме у людоеда. Это приглашение – некролог ООН в ее нынешнем виде", — заявила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина созвала заседание Совбеза ООН после удара по детской больнице "Охматдет". На заседании Небензя выдал вагон фейков и заявил, что РФ не имеет никакого отношения к теракту. Впрочем, Кислица разнес все доводы так называемого дипломата из России.



