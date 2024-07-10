РФ пошла на циничный шаг после заседания Совбеза ООН и повергла в шок

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Ткачик Олеся
После заседания Совбеза ООН, на котором обсуждали российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет", террористическая РФ организовала так называемый ланч по случаю своего президентства в Совбезе.
Меню ланча в ООН
При этом, как оказалось, основанным блюдом в меню указана котлета по-киевски с картофельным пюре.
При этом он добавил, что для многих дипломатов общение с постпредом РФ Василием Небензеем становится все более невыносимым.
При этом собственно на заседании Совбеза Сергей Кислица подчеркнул, что ланч, который организовала Россия, оплачен кровавыми деньгами.
Прокомментировала цинизм России и ее главным блюдом на ланче и нардеп Ирина Геращенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина созвала заседание Совбеза ООН после удара по детской больнице "Охматдет". На заседании Небензя выдал вагон фейков и заявил, что РФ не имеет никакого отношения к теракту. Впрочем, Кислица разнес все доводы так называемого дипломата из России.
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