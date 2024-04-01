РФ предупредила Шольца и Байдена по ракетам Украине. Пойдут ли они против Путина

Соединенные Штаты продолжают искать пути, как оказать военную помощь Украине в виде F -16 и ATACMS и при этом не слишком перенапрягать российского диктатора Владимира Путина, считает военный эксперт Николай Маломуж. При этом РФ предупредила США, что в случае предоставления такого оружия Украине Москва может нанести ядерный удар не только по Киеву, но и по Вашингтону, Берлину и Лондону.

Шольц и Байден

Еще более жесткое предупреждение страны-агрессора получил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркивает эксперт. При этом, по его мнению, он прислушивается к этим угрозам России больше, чем Джо Байден.

В конце концов, добавляет Маломуж, американский президент уже не раз переходил так называемые "красные линии" Кремля. В частности, по его словам, ранее передал Украине HIMARS, ЗРК Patriot и многие другие системы.

"И все равно Байден действует крайне осторожно, чтобы не допустить глобальный конфликт",

– подчеркнул Маломуж.

Впрочем, добавляет эксперт, Запад все же видит, что РФ не намерена прекращать агрессию против Украины и вообще может дойти до противостояния со странами НАТО. Именно поэтому Пентагон сумел найти деньги для того, чтобы предоставить Силам обороны ракеты для HIMARS, а также частично ракеты ATACMS.

Маломуж отметил, что дальнобойные ракеты помогут Силам обороны создать так называемый ударный кулак, который поможет уничтожить противника на временно оккупированных территориях. При этом эксперт считает, что Соединенные Штаты уже приняли принципиальное решение по передаче этих ракет Украине. Если Конгресс примет решение о выделении помощи Киеву, то ATACMS в большем количестве поступят в страну, вероятно, в конце весны или в начале лета. Маломуж подчеркнул, что ракеты очень быстро можно доставить в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США начала меняться позиция по поводу передачи Украине дальнобойных ракет.