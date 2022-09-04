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РФ снова пригрозила ЕС ростом рекордных цен на газ

Россия в очередной раз пригрозила Европе повышением цен на газ

сегодня, 20:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Российской Федерации вновь пригрозили странам Европы ростом цен на голубое топливо по причине "недальновидной" политики, проводимой Евросоюзом. Об этом сообщает TACC.

РФ снова пригрозила ЕС ростом рекордных цен на газ

РФ снова шантажирует ЕС (фото из открытых источников)

Как отметил вице-премьер России Александр Новак, так называемые "недальновидные" решения политиков Европейского союза привели к тому, что возник коллапс на энергетических рынках.

"Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", — отметил российский высоко чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина обвинили страну ЕС в войне против России. Германия объявила России гибридную войну и своими действиями показывает, что теперь прямо враг Москвы. Именно поэтому у ФРГ проблемы с газом. Германию Дмитрий Медведев назвал недружественной страной в Россию, потому что Берлин обложил санкциями экономику России, ввел санкции против россиян. Кроме того, Киев продолжает получать от Германии вооружение, которое используется в войне против российской армии. Дмитрий Медведев считает, что действия Германии показывают, что эта страна перешла к категории врагов РФ. Не упустил возможности Медведев и бросить язвительную реплику в сторону правительства ФРГ. Иными словами, (Ред. Германия) объявила России гибридную войну", — сказал Дмитрий Медведев, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.



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Источник: https://tass.ru/ekonomika/15642645
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