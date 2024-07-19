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РФ создает санитарную зону, но не там, где мечтал Путин: о чем это свидетельствует

Кремль создает санитарную зону в Белгородской области

сегодня, 17:15
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Ткачик Олеся

С 23 июля в России будет ограничен доступ к 14 селам Белгородской области из-за "сложной оперативной обстановки". Эти села расположены недалеко от границы с Украиной, и фактически Россия таким образом создаст так называемую "санитарную зону" на своей территории.

РФ создает санитарную зону, но не там, где мечтал Путин: о чем это свидетельствует

Белгород

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу прокомментировал действия российских властей на юго-западе страны-агрессора. В частности, он отметил, что одной из целей наступления в Харьковскую область, которое российская армия начала в мае 2024 года, было создание "санитарной зоны" на севере Харьковской области.

"Даже при текущем стагнационном продолжении боевых действий Россия будет вынуждена увеличивать свою санитарную зону на собственной территории", — сказал Подоляк.

Он считает, что это связано с ростом дальнобойных возможностей Украины. По его словам, для более эффективных действий Украине необходимо дополнительно 10-15 систем противоракетной обороны, в частности, Patriot и SAMP/T.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что благодаря ракетным атакам инфраструктура не только на оккупированных территориях, но и в приграничных районах России будет уничтожена.

"3-4 месяца таких действий будут иметь для России совсем другие социальные последствия", – отметил он.

Подоляк также отметил, что война на территории России будет иметь значительные социальные последствия, поскольку россияне будут чувствовать войну гораздо сильнее. По его мнению, наступление окупантов на Харьковщине продемонстрировало недостаточные возможности России для организации наступательных действий. То есть, говорит советник главы Офиса президента, Россия продолжает свозить старые ресурсы на оккупированные территории и приграничные области, в частности в Белгородскую область, и все это нужно уничтожать.

Советник подчеркнул, что если бы у Украины было паритетное количество оружия для эффективной обороны и наступательных действий, то война постепенно отодвигалась бы от оккупированных территорий или глубже погружалась в Россию.

"Россия не имеет ресурса и не готова к эффективной войне. А это значит, что если бы Украина получала больше оружия своевременно, были окончательно сняты все те или иные ограничения на нанесение ударов вглубь России, то агрессор начал бы проигрывать", — добавил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин хотел создать на оккупированных территориях Украины "санитарную зону безопасности".




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Источник: https://24tv.ua/sanitarna-zona-rosiyi-za-yakih-umov-zbilshuvatimetsya_n2600283
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