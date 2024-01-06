Из магазинов популярных торговых сетей в регионах России начала исчезать курятина. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

В России не хватает курятины. Фото из открытых источников

Как отмечает издание, с пустыми полками столкнулись жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска.

Сообщается, что на полках магазинов не стало куриных бедер, крыльев и грудки, тогда как говядина и свинина остаются в наличии.

По словам жителей российских городов, дефицит курицы стал ощутим с 5-6 января. Ранее в российских регионах не было недостатка курятины.

The Moscow Times сообщает, что с середины 2023 года в России начали рекордно расти цены на курятину.

В июне средняя стоимость куриного мяса увеличилась на 6,8%, достигнув 193,5 рубля за килограмм, а в июле цена возросла до 196,9 рубля за килограмм, пишет издание.

В российском правительстве подорожание курятины объяснялось сезонными факторами. Однако рост цен наблюдался на фоне сокращения производства куриного мяса. В частности, пишет The Moscow Times, в августе производство мяса птицы снизилось на 3,5% по сравнению с 2022 годом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долларов за штуку. Когда 4 мая была сбита первая российская баллистическая ракета, все были очень удивлены, но после этого доверие к оборудованию выросло.

"Комментарии" также писали, что российские власти готовят военное вторжение в страны Европейского Союза, это может произойти не позднее 2025 года. Польша осознает угрозу со стороны РФ, а нападение возможно, когда в США власти будут переходить от Джо Байдена к новоизбранному президенту.

