Россия РФ стремительно теряет возможность продолжать войну: на Западе назвали главную причину
РФ стремительно теряет возможность продолжать войну: на Западе назвали главную причину

Падение цен на золото и обвал нефтяных доходов ставят Кремль перед риском финансового истощения

4 февраля 2026, 13:35
Автор:
Кравцев Сергей

Российская экономика быстро теряет ключевые источники наполнения бюджета, что напрямую влияет на способность Кремля финансировать войну против Украины. Об этом говорится в материале The Telegraph.

РФ стремительно теряет возможность продолжать войну: на Западе назвали главную причину

Экономика России. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, резкий рост цен на золото после начала полномасштабного вторжения позволил России частично компенсировать потери падения доходов нефти и газа. Стоимость золотых резервов РФ выросла более чем на 200 млрд долларов, что помогло избежать глубочайшего экономического кризиса. Однако этот ресурс стремительно иссякает.

Только на прошлой неделе цена золота снизилась на 18%, подвергнув сомнению устойчивость так называемой "золотой подушки". В то же время, с 2022 года Россия уже продала 71% золота из Фонда национального благосостояния. В нынешних котировках Кремль еще способен определенное время удерживать военные расходы, однако запас прочности быстро уменьшается.

Ситуацию усугубляет резкое падение доходов от экспорта нефти. В прошлом году они сократились на 24%, а за последние месяцы рухнули из-за санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Китайские государственные компании почти приостановили закупки российской нефти, Индия также сокращает импорт. В результате нефть Urals продается с дисконтом в 24 доллара до Brent, а фактические доходы РФ снижаются до 35 долларов за баррель.

Эксперты предупреждают: в случае дальнейшего падения цен на золото и энергоносители Россия может столкнуться с необходимостью сворачивать войну, поскольку удерживавшая экономику на плаву финансовая подушка быстро исчезает.

Читайте на портале "Комментарии" — страны Европейского Союза окончательно утвердили план полного отказа от российского газа, установив четкие дедлайны до конца 2027 года. На этом фоне в самой России 2025 год стал хуже для торговли за последнее десятилетие – экономика столкнулась с массовыми банкротствами и падением деловой активности. Об этом сообщает Служба внешней разведки.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/business/2026/02/03/gold-bubble-financed-vladimir-putins-war-machine-over/
