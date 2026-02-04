logo_ukra

Головна Новини Світ Росія РФ стрімко втрачає можливість продовжувати війну: на Заході назвали головну причину
НОВИНИ

РФ стрімко втрачає можливість продовжувати війну: на Заході назвали головну причину

Падіння цін на золото та обвал нафтових доходів ставлять Кремль перед ризиком фінансового виснаження

4 лютого 2026, 13:35




Кравцев Сергей

Російська економіка швидко втрачає ключові джерела наповнення бюджету, що напряму впливає на здатність Кремля фінансувати війну проти України. Про це йдеться у матеріалі видання The Telegraph.

РФ стрімко втрачає можливість продовжувати війну: на Заході назвали головну причину

Економіка Росії. Фото: із відкритих джерел

За даними ЗМІ, різке зростання цін на золото після початку повномасштабного вторгнення дозволило Росії частково компенсувати втрати від падіння доходів нафти й газу. Вартість золотих резервів РФ зросла більш ніж на 200 млрд доларів, що допомогло уникнути глибокої економічної кризи. Проте цей ресурс стрімко вичерпується.

Лише минулого тижня ціна золота знизилася на 18%, поставивши під сумнів стійкість так званої "золотої подушки". Водночас з 2022 року Росія вже продала 71% золота з Фонду національного добробуту. За нинішніх котирувань Кремль ще здатен певний час утримувати воєнні витрати, однак запас міцності швидко зменшується.

Ситуацію погіршує різке падіння доходів від експорту нафти. Минулого року вони скоротилися на 24%, а за останні місяці обвалилися через санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу". Китайські державні компанії майже зупинили закупівлі російської нафти, Індія також скорочує імпорт. У результаті нафта Urals продається з дисконтом у 24 долари до Brent, а фактичні доходи РФ знижуються до близько 35 доларів за барель.

Експерти попереджають: у разі подальшого падіння цін на золото та енергоносії Росія може зіткнутися з необхідністю згортати війну, оскільки фінансова подушка, що утримувала економіку на плаву, швидко зникає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — країни Європейського Союзу остаточно затвердили план повної відмови від російського газу, встановивши чіткі дедлайн до кінця 2027 року. На цьому тлі в самій Росії 2025 став гіршим для торгівлі за останнє десятиліття — економіка зіткнулася з масовими банкрутствами і падінням ділової активності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/business/2026/02/03/gold-bubble-financed-vladimir-putins-war-machine-over/
