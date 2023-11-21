РФ существенно сократила экспорт нефти: что произошло

В преддверии встречи с министрами государств, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), Россия существенно сократила собственный экспорт сырой нефти морскими путями. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает издание Bloomberg.

Россия резко сократила экспорт нефти по морю. Фото из открытых источников

Сокращению Россией нефтяного экспорта предшествовала встреча министров в формате ОПЕК+. На встрече страны планируют отчитаться, как соблюдают договоренности о сокращении добычи нефти.

Издание сообщает, что на прошлой неделе из российских портов ежедневно танкеры вывозили около 2,7 миллионов баррелей сырой нефти. Соответствующий показатель на 0,58 миллиона барреля ниже показателей экспорта российской нефти, которые были до 12 ноября.

В последний раз аналогичный уровень экспорта российской нефти фиксировался в августе этого года.

Как известно, 26 ноября страны ОПЕК+ проведут совместную встречу в Вене, на которой обсудят прогнозы по ухудшению рынка нефти. Также они планируют проговорить планы по добыче нефти в первой половине следующего года.

Ранее "Комментарии" писали, что в последнее время Вашингтон усиливает контроль над судами и компаниями, благодаря которым Россия продолжает торговлю нефтью, что приносит Кремлю большие доходы в казну. При этом США пока не решаются ввести какие-то санкции, которые могли бы поднять цены.

Читайте также на портале "Комментарии" о том, что официально Берлин поддерживает действующие санкции против России, но, все же, пытается искать пути, как поддерживать свою экономику за счет энергоресурсов из России. Так в Германию с дочернего предприятия "Роснефти" Rosneft Deutschland может попадать российская нефть, якобы импортируемая из Казахстана.



