logo

BTC/USD

37011.57

ETH/USD

1996.61

LTC/USD

68.73

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия РФ существенно сократила экспорт нефти: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ существенно сократила экспорт нефти: что произошло

Уровень морского экспорта российской нефти упал до минимальных показателей с августа

сегодня, 22:39
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

В преддверии встречи с министрами государств, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), Россия существенно сократила собственный экспорт сырой нефти морскими путями. Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает издание Bloomberg.

РФ существенно сократила экспорт нефти: что произошло

Россия резко сократила экспорт нефти по морю. Фото из открытых источников

Сокращению Россией нефтяного экспорта предшествовала встреча министров в формате ОПЕК+. На встрече страны планируют отчитаться, как соблюдают договоренности о сокращении добычи нефти.


Издание сообщает, что на прошлой неделе из российских портов ежедневно танкеры вывозили около 2,7 миллионов баррелей сырой нефти. Соответствующий показатель на 0,58 миллиона барреля ниже показателей экспорта российской нефти, которые были до 12 ноября.

В последний раз аналогичный уровень экспорта российской нефти фиксировался в августе этого года.

Как известно, 26 ноября страны ОПЕК+ проведут совместную встречу в Вене, на которой обсудят прогнозы по ухудшению рынка нефти. Также они планируют проговорить планы по добыче нефти в первой половине следующего года.

Ранее "Комментарии" писали, что в последнее время Вашингтон усиливает контроль над судами и компаниями, благодаря которым Россия продолжает торговлю нефтью, что приносит Кремлю большие доходы в казну. При этом США пока не решаются ввести какие-то санкции, которые могли бы поднять цены.

Читайте также на портале "Комментарии" о том, что официально Берлин поддерживает действующие санкции против России, но, все же, пытается искать пути, как поддерживать свою экономику за счет энергоресурсов из России. Так в Германию с дочернего предприятия "Роснефти" Rosneft Deutschland может попадать российская нефть, якобы импортируемая из Казахстана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-21/russia-slashes-seaborne-oil-exports-to-three-month-low-before-opec-meeting
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!