Економіка РФ тріщить: у США розповіли, чи готова тепер Москва погодитися на замороження фронту

Кремль продовжує демонструвати, що погіршення економічної ситуації в Росії не змінить його максималістських цілей у війні проти України. Москва відмовляється від замороження нинішньої лінії фронту та не демонструє готовності до змістовних переговорів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Помічник російського президента Юрій Ушаков 18 серпня заявив, що переговорна позиція Москви не передбачає замороження фронту. Фактично це означає, що Росія не готова погодитися на припинення бойових дій за поточними лініями зіткнення.

Раніше аналогічну позицію озвучив і глава МЗС РФ Сергій Лавров. Він заявив, що Москва не погодиться на перемир'я, яке зафіксує нинішню ситуацію на фронті, і має намір продовжувати війну, доки не отримає домовленостей на власних умовах.

В ISW вважають, що така позиція безпосередньо пов'язана зі ставкою Володимира Путіна на війну на виснаження. Кремль, імовірно, досі розраховує, що російська армія зможе продовжувати повільне просування, а сама Росія – пережити Україну та її західних партнерів у затяжному конфлікті.

Водночас ця стратегія дедалі більше суперечить реальності. Росія стикається зі зростанням втрат, фінансових витрат і проблемами з ресурсами, однак Кремль, схоже, не готовий переглядати свої військові цілі.

Аналітики зазначають, що Москва продовжує відкидати переговорні варіанти, які могли б реально наблизити завершення війни, попри спроби представити саме Україну стороною, що нібито не готова до компромісів.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, неодноразово заявляв про готовність до мирних переговорів і змістовних компромісів заради припинення війни.

Утім, останні заяви Кремля свідчать: навіть економічний тиск, що посилюється, поки не змусив Москву відмовитися від головної мети — продовжувати війну доти, доки вона сподівається нав'язати Україні власні умови.

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