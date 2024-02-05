РФ уничтожит США за 24 часа. Пропагандистка Симоньян отметилась очередным зашкварным заявлением

Россия может уничтожить Соединенные Штаты, поскольку является единственной страной во всем мире, способной на это, заявила Маргарита Симоньян в эфире РосТВ.

Симоньян сделала странное заявление

Мы единственная страна в мире за всю историю Соединенных Штатов и до сих пор, которая может полностью уничтожить Соединенные Штаты. Например, через час. Ну, не важно, за сколько – но теоретически может",

– заявила российская пропагандистка.

По ее словам, вроде бы Соединенные Штаты не могут с этим никак смириться.

Вместе с тем известно, что ранее российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна нанести удар по штаб-квартире НАТО, поддержавшему военные усилия Украины, и такой шаг спровоцировал бы гораздо более широкую войну.

Напомним, "Комментарии" писали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что если бы Россия не совершила нападение на Украину, то на территории РФ была бы ситуация похожа на ту, что в Секторе Газа. Таким образом, Симоньян попыталась оправдать российское вторжение в Украину. Симоньян сравнила ситуацию в Секторе Газа, где израильская армия пытается уничтожить боевиков ХАМАС после нападения на Израиль с войной в Украине. Российская пропагандистка заявила, что такие действия происходили бы в России, как бы не полномасштабное вторжение 2022 года. В итоге Маргарита Симоньян цинично поблагодарила Путина за то, что якобы российский президент не пошел на агрессию и сохранил "человечность".

Кроме того, как писали "Комментарии", сторонница путинской диктатуры и войны против Украины очень переживает свою жизнь . По ее словам, она и еще один пропагандист Кремля Владимир Соловьев будут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.



