РФ в 2024 году потратит на армию почти треть бюджета: о чем это говорит и к чему может привести

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год, почти треть которого, впервые в истории РФ, пойдет на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса. Заложенная на оборону сумма (10,775 триллиона рублей) на 70% больше, чем в 2023-м. Тем временем, в США намерены вскоре принять свой бюджет, обещая не забыть там и поддержку Украины. О чем говорит и к чему может привести гонка военных бюджетов в ракурсе российско-украинской войны и не только? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Российская армия. Фото: из открытых источников

Нынешняя Россия загоняет себя в ту же ловушку, что и СССР

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание, что подписанный Путиным бюджет рассчитан на три года (2024-2026). И он будет выполнять для россиян ряд стратегических задач. Одна из которых – как минимум не уменьшение, а то и увеличение боевых действий на территории Украины. Вторая – пополнить запас вооружений и снарядов, значительно сократившийся у РФ из-за этой войны.

"Мы же видим, что россияне уже воюют танками 50-60 годов прошлого века. Что снаряды им поставляет Северная Корея, беспилотниками помог Иран, что они выгребают вооружение у всех своих сателлитов. Но этого не хватает. И Кремль решил заходить в долгосрочную военную стратегию. Что следует учитывать Украине и странам НАТО, которые нам помогают", – подчеркивает эксперт.

Понятно, продолжает он, что Украина не может действовать ассиметрично. У нас нет такой ресурсной и сырьевой базы как у РФ, наш бюджет наполняется во многом благодаря поддержке партнеров.

"Но ассиметрично может действовать Запад, который полвека назад втянул СССР в гонку вооружений, что в итоге привело к развалу Союза. По совокупности тогда каждая из стран Западного блока тратила, конечно, меньше, чем СССР, но их совместный бюджет был куда больше. И Союз в той гонке себя погубил. Подорвал собственную экономику. Полки магазинов были пустыми, потому что экономика работала на гонку вооружений, а также поддержку близких Москве режимов по всему миру. Нынешняя Россия загоняет себя в ту же ловушку. Но, чтоб всё закончилось, как в той Холодной войне, должны реально включиться все страны демократического мира. Помогая нам и пополняя свои запасы вооружений", – поясняет Виктор Таран.

При этом, акцентирует он, чтоб Украина в глазах Запада стала полноценным союзником, одних деклараций с нашей стороны мало. Да, мы декларируем евроатлантическую интеграцию. Но почему-то периодически забываем, что НАТО – это военно-политический блок. И если в военном плане мы уже доказали, что украинская армия является одной из лучших, то с политической компонентой – проблемы, подчеркивает эксперт.

"Правовое государство предусматривает рыночную экономику, свободу слова, свободные выборы, верховенство права, разделений ветвей власти и так далее. И Украина должна реально это внедрять. А тут уже вопросы к нашему политическому руководству, – считает Виктор Таран. – И, конечно, хотелось услышать от Кабмина экономическую стратегию. Какие экономические планы имеет правительство на втором году полномасштабной войны? Пока ничего конкретного в этом плане нет".

Цифры, прописанные в бюджете РФ, могут быть просто пугалкой для Запада

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким мнением:

"Общероссийский бюджет действительно стал военным. Огромная часть идет на прямые военные нужды и поддержку силовиков (МВД, Росгвардию, спецслужбы, Федеральную службу исполнения наказаний). Почти 40% всего бюджета. Представители The Moscow Times, обнародовавшие эту информацию, провели очень правильное сравнение отметив, что в бюджете на 1990 год на "военные цели" в СССР был заложен 71 млрд рублей (29,4% от всего бюджета). В РФ на эти цели сейчас заложили 29,5% бюджета. Красивая параллель. Хотелось бы верить, что РФ схлопнется, как схлопнулся Союз, надорвавший свою экономику гонкой вооружений с Западом. Но до этого нужно еще дожить. А потому нам следует укреплять свою обороноспособность – по максимуму".

В то же время, отмечает эксперт, следует понимать, что около 40% бюджетных средств, выделяемых на обороны, в РФ традиционно распиливают. Это стало понятно вскоре после провала блицкрига, когда выяснилось, что многое оружие имеется лишь на бумаге, а не в реальности.

Иван Ступак не исключает, что цифры, прописанные в бюджете страны-агрессора, могут быть просто пугалкой для Запада. Мол, смотрите, Россия реально готова к войне в долгую! Давай, склоняйте Украину к переговорам!

Поддержка Украины должна увеличиваться

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что Россия по объективным причинам вынуждена вкладывать всё больше ресурсов в продолжение войны.

"Истощились даже огромные российские (в том числе советские) запасы военной техники, вооружений, боеприпасов. Потому страна-агрессор постоянно ищет, где бы их восполнить. И закупками в Иране и КНДР (что также требует серьезных капиталовложений), и наращиванием мощностей своего ВПК (тоже — дорогое удовольствие). Чтоб продолжать войну, в нее приходятся всё больше вкладываться", – поясняет политолог.

По его мнению, на этом фоне должна увеличиваться поддержка Украины со стороны партнеров. Ведь российское руководство дает понять, что не готово идти на компромиссы, намереваясь добиться результата на поле боя.

"И это, – уверен Петр Олещук, – подтверждает правильность позиции Украины (на чем не раз акцентировали и президент Зеленский, и другие представители нашей власти) – единственным путем окончания этой войны является обеспечение ВСУ всем необходимым для победы над агрессором. Только так можно реально завершить войну. А не приостановить, "заморозить", поставить на паузу. Наши западные партнеры должны это, наконец, осознать".

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