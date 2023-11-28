Лед тронулся: спикер Палаты представителей сделал заявление о помощи Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Помощь Украине является одним из приоритетов для США. В том, что Вашингтон выделит дополнительное финансирование Киеву не стоит даже сомневаться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, пишет рейтинговое издание "Politico".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Спикер Палаты представителей добавил, что существует ощущение срочности в получении помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много вдумчивых переговоров".
Также Джонсон заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США, и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.
Он пояснил, что, если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, то необходимо также работать над изменением пограничной политики США.
Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.
Читайте также на портале "Комментарии" — чего не хватает Украине для более эффективной борьбы с агрессором: что может произойти на фронтах.
Также издание "Комментарии" сообщало – в США намекнули, что Украина может остаться без помощи: подробности.
Обсуждения
Новости