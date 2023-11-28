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Лед тронулся: спикер Палаты представителей сделал заявление о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал помощь Украине одним из приоритетов для США

сегодня, 07:12
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Кравцев Сергей
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Помощь Украине является одним из приоритетов для США. В том, что Вашингтон выделит дополнительное финансирование Киеву не стоит даже сомневаться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, пишет рейтинговое издание "Politico".

Лед тронулся: спикер Палаты представителей сделал заявление о помощи Украине

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца", — спрогнозировал Майк Джонсон.


Спикер Палаты представителей добавил, что существует ощущение срочности в получении помощи как Израилю, так и Украине, добавив, что среди членов Конгресса "ведется много вдумчивых переговоров".

Также Джонсон заявил, что помощь Израилю является главным приоритетом для США, и назвал помощь Украине еще одним приоритетом.

"Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость оказания там (Ред. – Украине) помощи", — подчеркнул Джонсон.

Он пояснил, что, если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, то необходимо также работать над изменением пограничной политики США.

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в США намекнули, что Украина может остаться без помощи: подробности.




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Источник: https://www.politico.com/live-updates/2023/11/27/congress/johnson-house-speaker-gop-supplemental-israel-ukraine-00128707
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