Российские оккупанты начали в Сербии прием заявок от желающих принять участие в проведении "Всемирного фестиваля молодежи — 2024".

Россия вербует сербов. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, мероприятие состоится в Сочи в марте, участникам от 14 до 35 лет обещают оплатить проезд и проживание. Рекрутингом сербской молодежи занимается "Русский дом" в Белграде.

Отмечается, что РФ любой ценой пытается предотвратить сближение Сербии с ЕС, а потому направляет свою пропагандистскую деятельность на сербскую молодежь. Кроме того, россияне таким образом пытаются продемонстрировать несуществующую поддержку политики Кремля в мире.

В то же время, отмечает Центр сопротивления, важна неофициальная цель мероприятия – вербовать агентов влияния, которые будут действовать в Европе для продвижения интересов России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин стремится войти в историю как Петр Первый, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава польского МИД считает, что в случае оккупации Украины, российский диктатор заставит украинцев служить в его армии и участвовать в новой войне.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.