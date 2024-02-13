logo

BTC/USD

49210.36

ETH/USD

2628.59

LTC/USD

68.58

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия РФ вербует агентов влияния в Сербии: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ вербует агентов влияния в Сербии: что известно

РФ привлекает сербов для пророссийской деятельности в Европе

сегодня, 19:50
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты начали в Сербии прием заявок от желающих принять участие в проведении "Всемирного фестиваля молодежи — 2024".

РФ вербует агентов влияния в Сербии: что известно

Россия вербует сербов. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, мероприятие состоится в Сочи в марте, участникам от 14 до 35 лет обещают оплатить проезд и проживание. Рекрутингом сербской молодежи занимается "Русский дом" в Белграде.

Отмечается, что РФ любой ценой пытается предотвратить сближение Сербии с ЕС, а потому направляет свою пропагандистскую деятельность на сербскую молодежь. Кроме того, россияне таким образом пытаются продемонстрировать несуществующую поддержку политики Кремля в мире.

В то же время, отмечает Центр сопротивления, важна неофициальная цель мероприятия – вербовать агентов влияния, которые будут действовать в Европе для продвижения интересов России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин стремится войти в историю как Петр Первый, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава польского МИД считает, что в случае оккупации Украины, российский диктатор заставит украинцев служить в его армии и участвовать в новой войне.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-provedut-forum-v-sochi-zadlya-verbuvannya-serbiv/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости