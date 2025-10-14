Зачем США затеяли историю с «Томагавками»: на что надеется Трамп

В Кремле уже сделали несколько истерических заявлений о "Томагавках". Медведев всех пугал грязной бомбой, а Песков – остановился в шаге от Третьей мировой. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, если следить за аналогией со всеми предыдущими событиями, разрешение американцев на определенный тип оружия открывает возможность получения европейских аналогов. В этом конкретном случае речь теоретически может идти о Таирусах.

"Россияне абсолютно правы, когда говорят, что "Томагавки" вряд ли могут изменить ход войны на поле боя. Но "Томагавки", которые не смогут останавливать российское ПРО, создают угрозу того, что Украина может, как минимум, частично остановить экспорт российской нефти. В течение месяца Украина нанесла два удара по портам Усть-Луг и Приморску, а также перекачивающим станциям. Это, похоже, была демонстрация, что американцы могут снять запрет на удары по этим объектам", – отметил политолог.

По его словам, Украина, конечно, при этом очень рискует, ведь это приведет к массированным ударам по экспортной инфраструктуре портов Большой Одессы. При этом в Вашингтоне, похоже, считают, что страх получения "Томагавков" может работать сам по себе. В конце концов "Томагавки" – это не только и не столько об Украине, сколько предупреждении: попытаетесь что-то сделать в военном плане со странами НАТО, как минимум получите уничтожение всей инфраструктуры нефтяного экспорта. Россияне знают, что ничего здесь не смогут противопоставить.

"Я остаюсь на позициях, что РФ не может сейчас вступать в войну со странами НАТО. Они к этому не готовы, что косвенно показывает комплиментарность заявлений Путина по поводу Трампа. Пока история о "Томагавках" – это часть гибридной войны США против России по принуждению к переговорам", – отметил политолог.

Он не исключает, что россияне попытаются разыгрывать игру, намекнув, что они больше не нападают на НАТО, а американцы пока молча дают РФ возможность воевать в Украине. Поэтому формула "переговоры после прекращения огня" остается нашей главной целью.

Читайте на портале "Комментарии" — Трамп теперь знает, как завершить войну в Украине: что произошло за последние несколько дней.