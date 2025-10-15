РФ таки готує вторгнення до країн Балтії: у США розкрили факти

Кремль використовує "добре знайомі" наративи проти країн Балтії, які за необхідності допоможуть пояснити причини ймовірного вторгнення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть", — зазначили експерти Інституту вивчення війни.

Зокрема, йдеться про звільнення "братських" народів, надання "додаткових прав і свобод", а також підтримку російськомовних.

