Кравцев Сергей
Кремль використовує "добре знайомі" наративи проти країн Балтії, які за необхідності допоможуть пояснити причини ймовірного вторгнення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інститут вивчення війни (ISW).
Кремль. Фото: із відкритих джерел
Зокрема, йдеться про звільнення "братських" народів, надання "додаткових прав і свобод", а також підтримку російськомовних.
Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни в правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Про це пише The Telegraph.
Журналісти зазначають, що поправки до закону, які, як очікується, отримають підтримку депутатів, дозволять закликати резервістів у мирний час, а не лише після офіційного оголошення війни, адже Москва досі називає своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".
Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі вже зробили кілька істеричних заяв про "Томагавки". Медведєв усіх лякав брудною бомбою, а Пєсков – зупинився за крок від Третьої світової. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.