logo_ukra

BTC/USD

113074

ETH/USD

4183.26

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія РФ таки готує вторгнення до країн Балтії: у США розкрили факти
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ таки готує вторгнення до країн Балтії: у США розкрили факти

В ISW зазначили, що РФ знайшла "знайомі" наративи для країн Балтії, щоб пояснити ймовірне вторгнення

15 жовтня 2025, 10:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль використовує "добре знайомі" наративи проти країн Балтії, які за необхідності допоможуть пояснити причини ймовірного вторгнення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

РФ таки готує вторгнення до країн Балтії: у США розкрили факти

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть", — зазначили експерти Інституту вивчення війни.

Зокрема, йдеться про звільнення "братських" народів, надання "додаткових прав і свобод", а також підтримку російськомовних.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим готується розгорнути приблизно два мільйони військових резервістів в Україні згідно з новим законодавством. Зміни в правилах можуть відкрити доступ до величезних людських ресурсів у момент, коли російський диктатор Володимир Путін перебуває під тиском необхідності мобілізувати нові сили, щоб оновити та розширити 700-тисячну армію, яка продовжує наступ в Україні. Про це пише The Telegraph.

Журналісти зазначають, що поправки до закону, які, як очікується, отримають підтримку депутатів, дозволять закликати резервістів у мирний час, а не лише після офіційного оголошення війни, адже Москва досі називає своє вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі вже зробили кілька істеричних заяв про "Томагавки". Медведєв усіх лякав брудною бомбою, а Пєсков – зупинився за крок від Третьої світової. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-14-2025/
Теги:

Новини

Всі новини