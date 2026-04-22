Премьер-министр Словакии Роберт Фицо определился с форматом поездки в Москву по случаю окончания Второй мировой войны. Несмотря на предыдущие дискуссии, глава словацкого правительства не планирует присутствовать на самом военном параде.

Вместо официального торжественного прохождения войск, политик намерен почтить память погибших воинов более сдержанным способом.

"Я возложу цветы к Могиле Неизвестного солдата", – объяснил он свой выбор.

Кроме того, график памятных мероприятий Фицо охватывает не только Россию, но и Германию. Перед визитом в российскую столицу словацкий премьер отправится в Мюнхен, где посетит мемориальный комплекс на месте бывшего нацистского концлагеря Дахау.

Такой план поездки выглядит как попытка сбалансировать символические жесты памяти жертв войны на фоне острой критики со стороны западных партнеров и стран Балтии. Ранее Эстония, Литва и Латвия отказали самолету премьера в использовании своего воздушного пространства для полета в Москву, назвав мероприятия в РФ прославлением агрессора.

Несмотря на логистические препятствия и международное давление Роберт Фицо подтверждает намерение осуществить этот визит, считая его своей "личной обязанностью" перед погибшими во Второй мировой войне.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отмечает, что российское руководство фактически находится в "цугцванге" — ситуации, когда каждый следующий шаг только усугубляет положение. По словам эксперта, проведение парада автоматически создает риски безопасности. Концентрация военной техники в преддверии мероприятия может стать потенциальной целью.