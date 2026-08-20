logo

BTC/USD

69466

ETH/USD

2250.54

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Росгвардия приведена в полную боевую готовность: чего вдруг испугался Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Росгвардия приведена в полную боевую готовность: чего вдруг испугался Кремль

Путин, по данным источников, опрокидывает военизированные подразделения в автозаправки, а параллельно Кремль расширяет право экстренных служб применять силу и огнестрельное оружие

20 августа 2026, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль, вероятно, начал готовиться к возможному росту общественного недовольства из-за топливного кризиса. На фоне дефицита бензина и ограничений по продаже горючего в отдельных регионах России к охране автозаправок якобы привлекли Росгвардию. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Росгвардия приведена в полную боевую готовность: чего вдруг испугался Кремль

Росгвардия. Фото: из открытых источников

Российский инсайдерский источник 18 августа заявил, что Владимир Путин направил подразделения Росгвардии на АЗС в Московской области. По имеющимся данным, военизированные силовики уже могли быть размещены, по меньшей мере, на 13 заправках в России и оккупированном Крыму.

В ISW считают, что Кремль опасается конфликтов и насилия из-за острого дефицита топлива и ограничения на его продажу.

Сам факт привлечения Росгвардии может свидетельствовать о том, что власти ожидают затягивания топливного кризиса. Кроме того, Кремль, вероятно, не уверен, что обычная полиция способна самостоятельно контролировать возможный рост беспорядков.

Параллельно российские власти расширяют полномочия других силовых структур. Законодательная комиссия 18 августа одобрила проект, позволяющий спасательным подразделениям МЧС применять физическую силу и огнестрельное оружие, если выполнить задание без насилия невозможно.

Официально законопроект объясняют необходимостью противодействия украинским дронам и защиты спасателей. Однако аналитики ISW отмечают, что новые полномочия могут предоставить Кремлю дополнительные инструменты для подавления внутренних протестов.

По мнению экспертов, изменения могут быть связаны не только с бензиновым кризисом, но и возможным ростом общественного недовольства после выборов в Госдуму.

Российские власти публично уверяют, что контролируют ситуацию. Однако появление Росгвардии у колонок и расширение права силовиков на применение оружия могут свидетельствовать об обратном: Кремль готовится к тому, что дефицит бензина способен перерасти в более серьезную внутреннюю проблему.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль больше не может скрывать проблему: что заявил Путин об ударах Украины по РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-19-2026/
Теги:

Новости

Все новости