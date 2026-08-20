Росгвардия приведена в полную боевую готовность: чего вдруг испугался Кремль

Кремль, вероятно, начал готовиться к возможному росту общественного недовольства из-за топливного кризиса. На фоне дефицита бензина и ограничений по продаже горючего в отдельных регионах России к охране автозаправок якобы привлекли Росгвардию. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Росгвардия. Фото: из открытых источников

Российский инсайдерский источник 18 августа заявил, что Владимир Путин направил подразделения Росгвардии на АЗС в Московской области. По имеющимся данным, военизированные силовики уже могли быть размещены, по меньшей мере, на 13 заправках в России и оккупированном Крыму.

В ISW считают, что Кремль опасается конфликтов и насилия из-за острого дефицита топлива и ограничения на его продажу.

Сам факт привлечения Росгвардии может свидетельствовать о том, что власти ожидают затягивания топливного кризиса. Кроме того, Кремль, вероятно, не уверен, что обычная полиция способна самостоятельно контролировать возможный рост беспорядков.

Параллельно российские власти расширяют полномочия других силовых структур. Законодательная комиссия 18 августа одобрила проект, позволяющий спасательным подразделениям МЧС применять физическую силу и огнестрельное оружие, если выполнить задание без насилия невозможно.

Официально законопроект объясняют необходимостью противодействия украинским дронам и защиты спасателей. Однако аналитики ISW отмечают, что новые полномочия могут предоставить Кремлю дополнительные инструменты для подавления внутренних протестов.

По мнению экспертов, изменения могут быть связаны не только с бензиновым кризисом, но и возможным ростом общественного недовольства после выборов в Госдуму.

Российские власти публично уверяют, что контролируют ситуацию. Однако появление Росгвардии у колонок и расширение права силовиков на применение оружия могут свидетельствовать об обратном: Кремль готовится к тому, что дефицит бензина способен перерасти в более серьезную внутреннюю проблему.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль больше не может скрывать проблему: что заявил Путин об ударах Украины по РФ.



