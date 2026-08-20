Росгвардія приведена у повну бойову готовність: чого раптом злякався Кремль

Кремль, імовірно, почав готуватися до можливого зростання громадського невдоволення через паливну кризу. На тлі дефіциту бензину та обмежень продажу пального в окремих регіонах Росії до охорони автозаправок нібито залучили Росгвардію. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Росгвардія. Фото: із відкритих джерел

Російське інсайдерське джерело 18 серпня заявило, що Володимир Путін направив підрозділи Росгвардії на АЗС у Московській області. За наявними даними, воєнізовані силовики вже могли бути розміщені щонайменше на 13 заправках у Росії та окупованому Криму.

В ISW вважають, що Кремль побоюється конфліктів і насильства через гострий дефіцит пального та обмеження на його продаж.

Сам факт залучення Росгвардії може свідчити про те, що влада очікує затягування паливної кризи. Крім того, Кремль, імовірно, не впевнений, що звичайна поліція здатна самостійно контролювати можливе зростання безладів.

Паралельно російська влада розширює повноваження інших силових структур. Законодавча комісія 18 серпня схвалила проєкт, який дозволяє рятувальним підрозділам МНС застосовувати фізичну силу та вогнепальну зброю, якщо виконати завдання без насильства неможливо.

Офіційно законопроєкт пояснюють необхідністю протидії українським дронам і захисту рятувальників. Проте аналітики ISW зазначають, що нові повноваження можуть дати Кремлю додаткові інструменти для придушення внутрішніх протестів.

На думку експертів, зміни можуть бути пов'язані не лише з бензиновою кризою, а й із можливим зростанням суспільного невдоволення після виборів до Держдуми.

Російська влада публічно запевняє, що контролює ситуацію. Однак поява Росгвардії біля колонок і розширення права силовиків на застосування зброї можуть свідчити про протилежне: Кремль готується до того, що дефіцит бензину здатен перерости у значно серйознішу внутрішню проблему.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль більше не може приховувати проблему: що заявив Путін про удари України по РФ.



