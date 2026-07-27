Росгвардия приведена в полную боевую готовность: какое решение Путина может взорвать общество

Росгвардия впервые внесла в свои документы по гражданской обороне положения, предусматривающие действия в условиях мобилизации, военного положения и военного времени. На это обратил внимание Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным ЦПД, обновленные правила существенно расширяют перечень угроз, на которые должны реагировать подразделения Росгвардии. Если раньше подобные положения отсутствовали, то теперь отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности именно в период мобилизационных мероприятий и действия режима военного положения.

В украинском Центре противодействия дезинформации считают, что подобные изменения могут свидетельствовать о подготовке российских властей к возможному объявлению новой волны мобилизации. По оценке аналитиков, Кремль заранее усиливает силовой аппарат, чтобы иметь дополнительные инструменты для контроля внутренней ситуации.

В ЦПД полагают, что особое внимание Росгвардии к подобным сценариям может быть связано с опасениями относительно роста общественного недовольства после объявления нового призыва. Именно поэтому, считают в ведомстве, российские власти совершенствуют нормативную базу для реагирования на потенциальные массовые протесты.

Кроме того, украинские аналитики обращают внимание, что подготовка новых военных полигонов и последовательные изменения в российском законодательстве дополняют общую картину возможной подготовки к расширению мобилизационных мероприятий.

В ЦПД подчеркивают, что, несмотря на официальные заявления Москвы о стабильной ситуации, подобные шаги свидетельствуют о том, что российское руководство продолжает адаптировать государственную систему к длительному ведению войны и возможному усилению внутреннего напряжения.

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