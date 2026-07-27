logo

BTC/USD

65072

ETH/USD

1958.38

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Росгвардия приведена в полную боевую готовность: какое решение Путина может взорвать общество
commentss НОВОСТИ Все новости

Росгвардия приведена в полную боевую готовность: какое решение Путина может взорвать общество

В СНБО Украины считают, что новые нормы свидетельствуют о подготовке российских властей к возможным протестам после очередного призыва

27 июля 2026, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росгвардия впервые внесла в свои документы по гражданской обороне положения, предусматривающие действия в условиях мобилизации, военного положения и военного времени. На это обратил внимание Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Росгвардия приведена в полную боевую готовность: какое решение Путина может взорвать общество

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным ЦПД, обновленные правила существенно расширяют перечень угроз, на которые должны реагировать подразделения Росгвардии. Если раньше подобные положения отсутствовали, то теперь отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности именно в период мобилизационных мероприятий и действия режима военного положения.

В украинском Центре противодействия дезинформации считают, что подобные изменения могут свидетельствовать о подготовке российских властей к возможному объявлению новой волны мобилизации. По оценке аналитиков, Кремль заранее усиливает силовой аппарат, чтобы иметь дополнительные инструменты для контроля внутренней ситуации.

В ЦПД полагают, что особое внимание Росгвардии к подобным сценариям может быть связано с опасениями относительно роста общественного недовольства после объявления нового призыва. Именно поэтому, считают в ведомстве, российские власти совершенствуют нормативную базу для реагирования на потенциальные массовые протесты.

Кроме того, украинские аналитики обращают внимание, что подготовка новых военных полигонов и последовательные изменения в российском законодательстве дополняют общую картину возможной подготовки к расширению мобилизационных мероприятий.

В ЦПД подчеркивают, что, несмотря на официальные заявления Москвы о стабильной ситуации, подобные шаги свидетельствуют о том, что российское руководство продолжает адаптировать государственную систему к длительному ведению войны и возможному усилению внутреннего напряжения.

Читайте также на портале "Комментарии" — началась сложная фаза деградации Путина: на какие шаги теперь вынуждено идти его окружение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18687
Теги:

Новости

Все новости