Росгвардія приведена в повну бойову готовність: яке рішення Путіна може підірвати суспільство

Росгвардія вперше внесла до своїх документів щодо цивільної оборони положення, що передбачають дії в умовах мобілізації, воєнного стану та воєнного часу. На це звернув увагу Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними ЦПД, оновлені правила суттєво розширюють перелік загроз, на які мають реагувати підрозділи Росгвардії. Якщо раніше подібні положення були відсутні, то окрема увага приділяється забезпеченню безпеки саме в період мобілізаційних заходів та дії режиму військового стану.

В українському Центрі протидії дезінформації вважають, що подібні зміни можуть свідчити про підготовку російської влади до можливого оголошення нової хвилі мобілізації. За оцінкою аналітиків, Кремль заздалегідь посилює силовий апарат, щоб мати додаткові інструменти контролю внутрішньої ситуації.

У ЦПД вважають, що особлива увага Росгвардії до подібних сценаріїв може бути пов'язана з побоюваннями щодо зростання суспільного невдоволення після оголошення нового призову. Саме тому, вважають у відомстві, російська влада вдосконалює нормативну базу для реагування на потенційні масові протести.

Крім того, українські аналітики звертають увагу, що підготовка нових військових полігонів та послідовні зміни у російському законодавстві доповнюють загальну картину можливої підготовки до розширення мобілізаційних заходів.

У ЦПД наголошують, що, незважаючи на офіційні заяви Москви про стабільну ситуацію, подібні кроки свідчать про те, що російське керівництво продовжує адаптувати державну систему до тривалого ведення війни та можливого посилення внутрішньої напруги.

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