Западные чиновники в комментарии изданию сообщили, что в настоящее время возможности страны-агрессора России по производству боеприпасов недостаточны, чтобы удовлетворить потребности для захватнической войны в Украине.

Чего не хватает РФ для войны

По мнению чиновников, причиной тому стали западные санкции, которые все же сильно бьют по российскому военно-промышленному комплексу. Они вызывают серьезные задержки с производством и увеличивают затраты.

Кроме того, чиновники сообщили Reuters , что отсутствие доступа России к западным компонентам подрывает ее способность производить новое вооружение, а также ремонтировать старое.

Вместе с тем, как сообщил в комментарии "Вечернему Киеву" военный эксперт Александр Рувин, у российского оружия сейчас действительно есть худшие технические характеристики. При этом, добавляет он, в этом оружии россияне часто используют составляющие, снятые с бытовой техники. В частности, по его словам, в российских управляемых авиабомбах, которыми россияне стирают с лица земли украинские города, используют механизм из французского вентилятора для дома и офиса, свободно продающегося за 13 долларов.

Напомним, Россия, чтобы покрыть потребности в снарядах, стала массово закупать их в Северной Корее и Иране. В частности, Южная Корея сообщила, что КНДР поставила стране-агрессору около полутора миллионов снарядов 152 мм калибра и 400 тысяч 122 мм калибра.

Как рассказывал портал "Комментарии", российской армии нужно выпускать 15 000 снарядов в день, чтобы заставить ВСУ капитулировать в 2025 году, как сообщает Forbs, так думают в Кремле. РФ такого количества снарядов не хватает, однако оно может "закрыть" потребность с помощью союзников.