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России не хватает одного из видов вооружения. Как это отразится на фронте

Россия производит недостаточное количество боеприпасов, чтобы удовлетворить свои потребности в захватнической войне против Украины, сообщает Reuters. По информации издания, западные санкции влияют на РФ и ее способность вести войну

сегодня, 16:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Западные чиновники в комментарии изданию сообщили, что в настоящее время возможности страны-агрессора России по производству боеприпасов недостаточны, чтобы удовлетворить потребности для захватнической войны в Украине.

России не хватает одного из видов вооружения. Как это отразится на фронте

Чего не хватает РФ для войны

По мнению чиновников, причиной тому стали западные санкции, которые все же сильно бьют по российскому военно-промышленному комплексу. Они вызывают серьезные задержки с производством и увеличивают затраты.

Кроме того, чиновники сообщили Reuters , что отсутствие доступа России к западным компонентам подрывает ее способность производить новое вооружение, а также ремонтировать старое.

Вместе с тем, как сообщил в комментарии "Вечернему Киеву" военный эксперт Александр Рувин, у российского оружия сейчас действительно есть худшие технические характеристики. При этом, добавляет он, в этом оружии россияне часто используют составляющие, снятые с бытовой техники. В частности, по его словам, в российских управляемых авиабомбах, которыми россияне стирают с лица земли украинские города, используют механизм из французского вентилятора для дома и офиса, свободно продающегося за 13 долларов.

Напомним, Россия, чтобы покрыть потребности в снарядах, стала массово закупать их в Северной Корее и Иране. В частности, Южная Корея сообщила, что КНДР поставила стране-агрессору около полутора миллионов снарядов 152 мм калибра и 400 тысяч 122 мм калибра.

Как рассказывал портал "Комментарии", российской армии нужно выпускать 15 000 снарядов в день, чтобы заставить ВСУ капитулировать в 2025 году, как сообщает Forbs, так думают в Кремле. РФ такого количества снарядов не хватает, однако оно может "закрыть" потребность с помощью союзников.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-lacks-ammunition-production-needed-ukraine-war-western-officials-say-2024-02-21/
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