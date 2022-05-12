России очень не нравятся поставки в Украину оружия от союзников – снова угрожает ядерной войной

Спикеры Кремля время от времени любят озвучивать тезисы о том, что мир может оказаться на пороге ядерной войны и угрожать применением ядерного оружия. Так снова дал о себе знать замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что увеличение поставок странами НАТО в Украину оружия повышает вероятность перехода конфликта в полноценную ядерную войну. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Медведев опубликовал у себя в Телеграмм.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

При этом Медведев попытался обвинить мир в том, что это якобы другие страны придумали миф о том, что Россия пугает всех ядерной войной. На самом деле, по словам Медведева, Запад сам пытается поставлять в Украину передовые образцы вооружения, обучает украинских военных, и проводит опасные учения вблизи российских границ. Все это повышает риски открытого конфликта между странами НАТО и Россией.

Ну, а дальше Дмитрий Медведев в излюбленной для Кремля манере поспешил перейти к угрозам, заявив, что прямое противостояние России и НАТО может привести к ядерной войне, что станет "катастрофическим для всех сценарием".

Замглавы Совбеза РФ также отметил, что мировым лидерам нужно еще раз хорошо обдумать свои действия и прекратить заниматься русофобией.

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