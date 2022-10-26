Россия анонсировала ядерные учения: что это значит – есть ли причина переживать Украине

Российская Федерация запланировала проведение ядерных учений "Гром" – вторых подобных в этом году. Первые произошли 19 февраля, вскоре перед полномасштабным вторжением в Украину. Какие риски несут данные учения? Как следует реагировать Украине и нашим союзникам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ядерные боеголовки. Фото: из открытых источников

Такие учения направлены исключительно на то, чтобы показать свою мощь, поиграть мускулами

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков уверен, что учения стратегических ядерных сил России никак не угрожают Украине.

"Потому что задействуется ядерная триада, – поясняет он. – Туда входят ракетные войска стратегического назначения (РВСН – большие ракеты по типу тех, что выпускал "Южмаш", есть шахтные, есть подвижные, в том числе железнодорожные); стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые несут крылатые ракеты с ядерными боезарядами; подводная лодка атомная с ракетами баллистическими (ПЛАРБ) , на вооружении которых, в частности, есть ракеты "Булава". Основная цель этой триады, согласно стратегии нацбезопасности РФ и доктрин – противодействие стратегическим противникам, прежде всего, США, ряда других стран НАТО, в том числе в Европе".

Олег Стариков отмечает, что до 1991 года, по данным открытых источников, основными целями стратегической ядерной триады СССР (правопреемницей которого стала РФ) было шесть районов. Три находились на территории США, а также – Лондон, Рурский бассейн (Германия), Токио-Осака (Япония). По мнению эксперта, позиционно районы эти как цели для стратегической ядерной триады РФ не поменялись.

"По нам из этой ядерной триады ничего не бьет, потому что данные носители рассчитаны на расстояние более 6 тысяч км. Подчеркиваю, речь не о тактическом, а о стратегическом ядерном оружии. И такие учения (регулярные, рутинные) направлены исключительно на то, чтобы показать свою мощь, поиграть мускулами. Причем так делают и РФ, и США, которые в данный момент проводят подобные учения (продлятся до 30 октября). И всегда идет взаимоинформирование друг друга, как это произошло сейчас", – подчеркивает Олег Стариков.

По его словам, случае с РФ такие учения – это не только демонстрация мощи, но и чтобы показать, что неудачи, связанные в войне с Украиной на сухопутном театре военных действий, никак не отразились на стратегической боеготовности страны-агрессора.

Всё это, поясняет эксперт, не имеет отношения к теме вероятного применения тактического ядерного вооружения, которая актуализировалась в последнее время в рамках информационной войны – в свете угроз со стороны России и ее сказок о "грязной бомбе", якобы имеющейся у Украины.

Он также отмечает, что мы в режиме онлайн получаем сведения от стратегических партнеров, учитывая это в анализе геополитической обстановки.

Если Путин в очередной раз попробует поднять уровень конфронтации, это может быстро вернуться бумерангом в Россию

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что Россия усиленно блефует, пытаясь показать, прежде всего, западному миру свою "силу" и свое "военное могущество", которых у нее далеко не так много, как показала война против нашей страны.

"Устрашение использованием ядерного оружия уже стало фишкой Кремля, и Путину кажется, что этим он может переломить ситуацию на фронтах российско-украинской войны, заставив Украину пойти на территориальные уступки, которые требует от нее Москва. Понятно, что ничем таким стране-агрессору не испугать ни Украину, ни коллективный Запад. И все эти учения, в первую очередь, предназначены для внутреннего российского "патриотического" потребления. Мол, смотрите, какие мы мощные, забудьте о том, что мы отгребаем в Украине", – поясняет эксперт.

Впрочем, продолжает он, нельзя исключать, что в Кремле эти учения не попытаются перевести плавно в тактический ядерный удар по украинской территории, пытаясь при этом перевести всю ответственность за него на официальный Киев

"Нашим американским и европейским союзникам и партнерам следует понимать, что Путин, который начинает осознавать, что выиграть в войне против Украины, которую поддерживает весь цивилизованный мир, не удастся, будет оттягивать как можно большее время своего окончательного проигрыша. В том числе — начать запрещенные ядерные испытания, пойдя по пути Северной Кореи, показывая Соединенным Штатам и Евросоюзу, что для Москвы, как и для Пхеньяна, теперь никакие законы и запреты не имеют значения. Впрочем, если Путин в очередной раз попробует поднять уровень конфронтации, это может быстро вернуться бумерангом в Россию, – прогнозирует Виктор Каспрук. – РФ явно идет к своему окончательному поражению в Украине, поэтому очень важно отслеживать все провокационные действия московитов, конечно, не поддаваясь при этом на провокации Кремля".

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