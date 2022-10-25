Россия сообщила США о ядерных учениях

Российская Федерация запланировала проведение ядерных учений сразу после того, как НАТО завершит свою программу ядерного сдерживания в Европе 30 октября. 25 октября Россия предупредила свою деятельность США. Об этом сообщает портал Reuters.



Россия проведет ядерные учения. Фото из открытых источников

Для России обучение под названием "Гром" окажутся уже вторыми ядерными за последний год, ведь первые проводились всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, а именно 19 февраля. Тогда РФ запускала баллистические и крылатые ракеты вблизи Украины. За этими учениями тогда Путин наблюдал лично и пригласил своего белорусского коллегу Лукашенко.

Теперь же, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия будет больше использовать межконтинентальные баллистические ракеты, но существует большая вероятность, что кроме учений будут и запуски по Украине.

Когда страны и военные организации планируют ядерные учения, они вынуждены предупредить своих соседей, чтобы те понимали, что это не применение ядерного оружия. По сообщениям от Пентагона, Россия направила сообщения о своих ядерных учениях.

"США были уведомлены, и, как мы уже отмечали ранее, это регулярные ежегодные учения России", — сказал на брифинге пресс-секретарь ВВС бригадный генерал Патрик Райдер.

Таким образом, по словам американского генерала, Россия придерживалась своих обязательств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Российской Федерации готов пожертвовать 20 млн своих граждан ради победы в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о том, что Владимир Путин рассчитывает на своего союзника в Европе.

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