Россия больше не допустит США к инспекциям своего ядерного оружия: в МИД РФ сделали заявление

Кремль продолжает повышать ставки в противостоянии с США. Так, 8 августа стало известно, что Россия поставила США перед фактом о том, что временно отказывается от инспекций своего ядерного оружия в рамках двустороннего Договора о сокращении стратегического ядерного вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский "Коммерсантъ", со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Российские ракетные установки. Фото: GETTY IMAGES

Фактически Москва официально дала понять, что прекращает выполнять Договор, который был подписан ранее. Пока что Россия называет такой шаг, как временный, но на самом деле всем понятно, что такая временность может затянуться на очень долго.

В заявлении МИД РФ говорится, что 8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы.

Двусторонний договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений предусматривает сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов. Он действует с 1991 года.

29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз продлил действие договора до 5 февраля 2026 года.

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