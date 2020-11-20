Россия будет продавать свою вакцину Sputnik V в Африке

По словам главы московского торгового представительства, Марокко рассматривает вопрос о разрешении регистрации и распространения российской вакцины против Covid-19 Sputnik V.

Фото: из открытых источников

Артем Цинамдзгвришвили сообщил агентству ТАСС, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) еще в сентябре заключил сделку с марокканской фармацевтической компанией Galenica на поставку Sputnik V. Он добавил, что в настоящее время представители органов здравоохранения России и Марокко обсуждают возможность официальной регистрации вакцины, чтобы ее распространять. По словам Цинамдзгвришвили, количества доз, которые могут быть отправлены в Марокко на ранней стадии сделки, будет достаточно, чтобы вакцинировать более 20 процентов населения Марокко.

Чиновник сказал, что Galenica владеет производственной сетью, способной распространять Sputnik V не только в Марокко, но и на рынках других африканских стран, где у компании есть давние деловые связи и партнеры.

"Марокко имеет соглашения о свободной торговле с ЕС, США, Турцией и рядом арабских и африканских стран, поэтому марокканский завод-производитель может стать центром распространения вакцины в другие страны региона".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Госдуму России внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против россиян и российских СМИ.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!