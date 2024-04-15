Россия цинично отреагировала на обстрел Израиля, вспомнив об Украине

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает от Москвы осуждения массированной атаки Ирана по стране. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале. В ответ она обвинила представителей Израиля в поддержке Украины в этой войне.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

"Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — написала представительница ведомства Сергея Лаврова.

В свою очередь первый заместитель представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что это Запад должен был предотвратить эскалацию, осудив атаку по иранскому консульству.

"Как и в случае с началом нашей "СВО" в Украине, история для них начинается только с иранского ответного удара. И израильтяне предсказуемо нагнетают в своей фирменной манере: Израиль-жертва, виноваты все остальные. Понятно, что именно по такому сценарию будет выстраиваться тактика западников и их подшефных на предстоящем через несколько часов заседании СБ ООН. И теперь эта франкосаксонско-натаньяхская банда начнет раскачивать регион, виня во всех грехах Иран. Где-то мы все это уже видели, не правда ли?" — написал он.

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