Россия цинично отреагировала на обстрел Израиля, вспомнив об Украине

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Кравцев Сергей
Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Тель-Авив ожидает от Москвы осуждения массированной атаки Ирана по стране. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале. В ответ она обвинила представителей Израиля в поддержке Украины в этой войне.
Мария Захарова. Фото: из открытых источников
В свою очередь первый заместитель представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что это Запад должен был предотвратить эскалацию, осудив атаку по иранскому консульству.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) частично вывела войска из Сектора Газа, обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась. После того как в сирийском Дамаске израильтяне нанесли удар по иранскому консульству, Иран устроил свою атаку с помощью как беспилотников, так и ракет. Президент США Джо Байден заявил о поддержке Израиля. Почему ситуация в том регионе вновь "погорячела"? Какие есть варианты развития событий? Как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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