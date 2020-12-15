Россия дала Google сутки на полную блокировку мобильного приложения

Техногиганта Google обязали заблокировать мобильное приложение "Music Downloader" в России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Google

С иском обратились представители лейбла S.B.A. Music Publishing. Они потребовали обязать Роскомнадзор приостановить работу приложения "Music Downloader — Free MP3 Downloader", так как оно распространяло нелегальные копии трех песен группы Cream Soda.

У Google есть сутки, чтобы предупредить владельца приложения и потребовать ограничить доступ к пиратским песням. Если компания не сделает это, Google Play должен его заблокировать.

"Music Downloader" позволяет скачивать музыку и слушать ее в формате офлайн. Его рейтинг составляет 4,5 балла. По данным на 13:20, программа еще доступна в Google Play. Ее можно скачать.

Напомним, вчера стало известно, что технологические гиганты могут столкнуться со штрафами до 10% годового дохода, если они не будут соблюдать новые правила Европейского Союза в отношении использования данных, обнародованных во вторник, согласно проекту постановления, с которым ознакомилось издание Bloomberg News. Новый закон о цифровых рынках будет нацелен на монополистов, которых определит ЕК по ряду критериев, включая количество пользователей в миллионах и общий доход в миллиардах долларов, а также их значительное влияние на единый рынок, как говорится в документе. Критерии могут меняться каждые два года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Европа не примет криптовалюту Facebook — министр финансов Германии. В ведомстве отметили, что потребуется нечто большее, чем просто переименование криптовалюты Facebook, чтобы исчезли опасения регулирующих органов насчет запуска валюты в Германии и Европе.









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