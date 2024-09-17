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Россия должна готовиться к новым угрозам: Медведев заявил об ударах по РФ

Дмитрий Медведев пригрозил западным политикам из-за дальнобойного оружия для Украины.

сегодня, 11:30
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Автор:
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к ударам в глубь собственных территорий. По его словам, у Запада нет ограничений на использование дальнобойного оружия, а Россия должна тщательно готовить ответ.

Россия должна готовиться к новым угрозам: Медведев заявил об ударах по РФ

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на дискуссии между странами Запада по снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для Украины. Российский политик уверен, что Запад примет положительное решение для Украины.

"Очевидно, что и сейчас для таких ударов со стороны Запада нет ограничений, и к их отражению нужно тщательно готовиться", — сказал Медведев.

Бывший президент РФ пригрозил, что Кремль должен ответить на такие шаги украинских партнеров, неважно в какое время. Кроме того, российский политик цинично заявил о "безобидно погибших" и "высшей справедливости", несмотря на то, что само руководство РФ начало полномасштабную войну против Украины.

"Такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими надо. И очень важно. Во имя высшей справедливости и в память о безвинно погибших", — заявил Медведев.

Кроме того, Медведев пригрозил западным деятелям открыть их персональные данные, чтобы они стали российскими целями.

"Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", — добавил политик РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предоставление Украине дальнобойного оружия.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, пригрозившем созданием "буферной зоны" в Украине, которая протянется до Польши.



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