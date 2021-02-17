Россия должна немедленно освободить Алексея Навального - решение ЕСПЧ

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Елизавета Черных
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Кремля немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального. При этом суд руководствуется экстренным правилом, которое применяется редко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение от команды Навального.
Алексей Навальный - фото из открытых источников
Источник сообщает, что 16 февраля Палата из семи судей ЕСПЧ решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание Российской Федерации в соответствии с правилом 39 регламента освободить Навального.
По словам директора Фонда борьбы с коррупции Ивана Жданова, 39 правило — экстренный механизм, когда ЕСПЧ считает, что до основного судебного разбирательства какой-либо стране нужно принять срочные меры, которые касаются жизни или здоровья человека.
Напомним, что российский общественный и политический деятель, блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву после лечения в берлинской клинике "Шарите". Уже в аэропорту Шереметьево его задержали силовики, после чего отправили в следственный изолятор (СИЗО) "Матросская тишина". Суд приговорил Навального к 3,5 годам заключения.
Тем временем бывший глава Верховной Рады Украины и секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, кем является для Украины российский оппозиционер Алексей Навальный. Он считает его союзником нашей страны в данный момент. По словам Турчинова, Навальный не является другом Украины, однако его можно воспринимать в качестве союзника, так как он враг действующего президента России Владимира Путина.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что заключенного российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд. На этот раз политика обвинили в клевете на ветерана Второй мировой войны Гната Артеменко.
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Женя
сегодня, 16:54
И что они сделают ? Введут ещё санкций? https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/smi-ssha-i-germaniya-nachali-peregovory-po-severnomu-potoku-2