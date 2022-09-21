Россия готова к испытаниям ракеты, которую называют "летающим Чернобылем"

Согласно фотографиям, опубликованным независимым военным аналитиком Тони Ропером, россияне готовятся опробовать свое экспериментальное ядерное оружие. Речь идет о ракете "Буревестник", первый испытательный полет которой Россия совершила в ноябре 2017 года на архипелаге Новая Земля.



Россия готовится к испытаниям ядерной ракеты "Буревестник". Фото из открытых источников

Новая Земля является одной из самых загадочных территорий в мире, потому что эта территория была полигоном для испытаний российского ядерного оружия в течение нескольких десятилетий. Известно, что осенью 2017 года был совершен по крайней мере один испытательный полет ракеты "Буревестник". Как сообщает норвежский сайт The Barents Observer, ракету можно назвать "летучим Чернобылем", потому что она работает от небольшого ядерного реактора, охлаждается наружным воздухом и выкидывает радиоактивные выхлопные газы в течение всего полета. Именно по этой причине ее испытывают в одном из самых отдаленных мест в мире, в сотне километров от населенных мест.

Как сообщает The Barents Observer, согласно исследованию спутниковых снимков, полученных военным аналитиком Тони Ропером, Россия, очевидно, намерена расширить масштабы испытаний ракеты "Буревестник". Эксперт, изучавший годами спутниковые снимки с Новой Земли и особенно сосредоточившийся на ситуации на заводе Паньково в последние месяцы, опубликовал в Twitter фото, сделанное в минувшие выходные. Изображение показывает прогресс в развитии инфраструктуры, необходимой для тестирования.

Это точно "Буревестник", — говорит Тони Ропер.

По его мнению, на снимках видна подготовка к новым ракетным испытаниям. По словам аналитика, на фотографиях видна ракетная коробка, расположенная рядом с пусковой установкой, частично прикрытая выдвижным укрытием.



Путин представил миру новое ядерное оружие в марте 2018 года, объявив, что ракета будет доведена до окончательного завершения в течение шести лет. Предполагается, что она будет иметь неограниченный радиус действия и сможет оставаться в полете до нескольких дней. "Буревестник" является одним из шести новых видов стратегического оружия России и является частью более широкой программы увеличения ядерного ударного потенциала России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия испытывает новую военную технику в Украине.

Также "Комментарии" писали, что РФ пугает Великобританию ядерным ударом.

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