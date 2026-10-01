Россия готова ударить ядерным оружием по странам НАТО: что об этом говорит

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Кравцев Сергей
Угрозы России ядерным оружием за попытку изолировать Калининградскую область от остальной территории страны фактически означают, что Россия всерьез готовится к такой изоляции. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
По его словам, фактически это изложение иными словами ключевой тезис, который 24 февраля 2022 года Путин адресовал странам НАТО. Любое другое истолкование этого сигнала представить себе сложно.
Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия могла начать новую масштабную воздушную кампанию против украинской энергетики. Массированный комбинированный удар в ночь на 30 сентября стал, по оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), сигналом к новому этапу атак на энергосистему Украины.
Ранее "Комментарии" писали – в Москве резко отреагировали на обсуждение возможной блокады Калининградской области. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно отслеживает подобные заявления на Западе и уже предупреждает европейские политики о возможных последствиях.
По словам представителя Кремля, российские дипломаты якобы напоминают европейским "горячим головам", что Москва располагает ядерным оружием, а условия его применения определяются российскими нормативными документами.