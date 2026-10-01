Россия готова ударить ядерным оружием по странам НАТО: что об этом говорит

Угрозы России ядерным оружием за попытку изолировать Калининградскую область от остальной территории страны фактически означают, что Россия всерьез готовится к такой изоляции. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что существует лишь один сценарий, при котором страна НАТО может стремиться к изоляции Калининградской области: это прямое военное столкновение между Россией и одной из стран Балтии. И то, что Россия публично озвучивает этот сценарий, означает, что он находится в стадии активной проработки", – отметил аналитик.

По его словам, фактически это изложение иными словами ключевой тезис, который 24 февраля 2022 года Путин адресовал странам НАТО. Любое другое истолкование этого сигнала представить себе сложно.

"Кто бы ни пытался нам помешать, должен знать, что ответ России будет немедленным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что меня услышат", – отметил российский диктатор.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия могла начать новую масштабную воздушную кампанию против украинской энергетики. Массированный комбинированный удар в ночь на 30 сентября стал, по оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), сигналом к новому этапу атак на энергосистему Украины.

Ранее "Комментарии" писали – в Москве резко отреагировали на обсуждение возможной блокады Калининградской области. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно отслеживает подобные заявления на Западе и уже предупреждает европейские политики о возможных последствиях.

По словам представителя Кремля, российские дипломаты якобы напоминают европейским "горячим головам", что Москва располагает ядерным оружием, а условия его применения определяются российскими нормативными документами.



