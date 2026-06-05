Россия готовит новую армию: чем Кремль хочет поделиться с союзниками после войны в Украине

Министерство обороны России объявило о завершении испытаний новой цифровой системы управления войсками, которая уже проходит проверку в боевых условиях на территории Украины. По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль намерен использовать эту разработку не только для повышения эффективности собственных подразделений, но и для укрепления военного влияния на союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российские войска. Фото: из открытых источников

О новой системе стало известно во время встречи министров обороны стран ОДКБ в Москве. Государственная корпорация "Ростех" представила элементы разведывательно-ударного комплекса, в который входит единая информационная сеть управления войсками. Система должна обеспечивать обмен данными и координацию действий на всех уровнях – от отдельных взводов до крупных военных соединений.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Центральная группировка войск, участвующая в боевых действиях против Украины, завершает этап боевого тестирования новой платформы. По его словам, уже к сентябрю 2026 года систему планируют внедрить во всех российских группировках войск.

Особое внимание привлекают сроки запуска. Масштабное развертывание технологии совпадает с проведением стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", которые запланированы на период с 28 сентября по 3 октября. В маневрах ожидается участие более десяти иностранных воинских контингентов, включая подразделения стран ОДКБ.

В ISW считают, что Москва может использовать учения для демонстрации опыта, полученного в войне против Украины, а также для интеграции союзных армий в единую систему управления под российским командованием. Фактически речь идет о попытке создать общий цифровой контур управления войсками, который позволит Кремлю координировать действия партнеров и распространять собственные стандарты ведения современной войны.

Если проект окажется успешным, Россия получит не только новый инструмент управления войсками, но и дополнительный механизм укрепления своего влияния на военные структуры государств-союзников.

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